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- 25 Oca 2021 - 18:48 G: 25 Oca 2021 - 18:58

Masterchef Danilo Şef Sosyal Bombanın Pimini Çekti! Dün Paylaştığı Fotoğraf Mehmet ve Somer Şef’e Kadar Gitti! “Neler Oluyor?”

Tv8 ekranlarının rekabet dolu programlarından birisi olan Masterchef Türkiye ekranlara veda etmesinin ardından izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Programın bitmesi izleyici kitlesini durdurmadı. Bu seferde seyirci sosyal medya üzerinden yarışmacıları ve jüri üyelerini yakın takibe almaya başladı. Danilo Zanna’nın paylaşımı ise yakın takipteki kullanıcıların gözünden kaçmadı. Herkes Mehmet ve Somer Şef’in nerede olduğunu merak etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna sosyal medya paylaşımları ve samimi üslubuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Danilo Şef, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Masterchef Türkiye’nin yarışmacıları Serhat Doğramacı, Emir Elidemir ve Barbaros Yoloğlu vardı. Ortaya çıkan görüntülerde Mehmet ve Somer Şef’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir yarışmacıları bir arada görmeyen sosyal medya kullanıcıları bu görüntülerin ardından eski günleri yad etti. Binlerce kişi Emir, Serhat, Barbaros ve Danilo Şef’in bir araya gelmesinin ardından yeni bir proje olup olmadığını merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra merak edilen konulardan biriside Mehmet ve Somer Şef’in bu karede yer almaması oldu.

25 Oca 2021 - 18:48 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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