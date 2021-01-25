Masterchef Danilo Şef Sosyal Bombanın Pimini Çekti! Dün Paylaştığı Fotoğraf Mehmet ve Somer Şef’e Kadar Gitti! “Neler Oluyor?”

Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna sosyal medya paylaşımları ve samimi üslubuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Danilo Şef, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda Masterchef Türkiye’nin yarışmacıları Serhat Doğramacı, Emir Elidemir ve Barbaros Yoloğlu vardı. Ortaya çıkan görüntülerde Mehmet ve Somer Şef’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süredir yarışmacıları bir arada görmeyen sosyal medya kullanıcıları bu görüntülerin ardından eski günleri yad etti. Binlerce kişi Emir, Serhat, Barbaros ve Danilo Şef’in bir araya gelmesinin ardından yeni bir proje olup olmadığını merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra merak edilen konulardan biriside Mehmet ve Somer Şef’in bu karede yer almaması oldu.