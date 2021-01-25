Survivor Batuhan Diskalifiye mi Edilecek? Ünlüler Adasında Büyük Kaos, Yer Gök Oynadı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Acun Ilıcalı sunuculuğunda Dominik’te gerçekleşen Survivor 2021 TV8 ekranlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Survivor 2021’in sevilen ve beğenilen ismi Batuhan Karacakaya, takım arkadaşlarıyla yaşadığı çalkantılı günlerde sürekli ‘dışlandığını’ ve uzak olduğunu hissettiğini söylemişti. Takım arkadaşlarının, Batuhan’ın ‘Aşk-ı Memnu’ ünlülüğü yüzünden onu kıskandığını belirten seyirci yorumları ise bu dışlanmışlığı gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde Gönüllüler Takımı’yla ilgili yaptığı açıklama sosyal medyanın gündeminden düşmezken, takım arkadaşlarıyla da ara ara yaşadığı geçimsizlik de Batuhan’ı çok konuşulan isimlerin arasına eklemişti. Gönüllüler Takımı için söylediği, “Gönüllüler Takımı ne takım kurabiliyor ne isim yazabiliyor ne de strateji geliştirebiliyor. Önümüzde koskoca 6 ay varken Aleyna gibi başarılı bir ismi yazıyorlar. Ne deyim İnşallah Aleyna elenir!” sözleri ise sosyal medyaya damga gibi vurmuştu.