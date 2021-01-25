Survivor Steven Hakkında Esrarengiz Gerçek! Meğer Perde Arkasında Neler Yatıyormuş? “Ah Steven Ah!”
Survivor 2021 tüm heyecanıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlerin reyting rekortmeni olan program, yarışmacılarıyla herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürüklüyor. Bununla beraber programın başarılı yarışmacılarından birisi olan Steven Salam sergilediği davranışla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlar konu hakkında detaylı bir bilgi edinmek istedi.
Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor 2021 hız kesmeden ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor. Yayınlandığı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe akşamlarında milyonları adeta ekranlara kilitliyor. Her yarışmacısı dillerden düşmeyen programda en sevilenlerden biri de Steven oldu. Adada dua etmesiyle gündeme gelen Steven Salam’dan çok çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.
Vücudundaki dövmeleriyle ve adada sergilediği davranışlarıyla seyircinin gözünden kaçmayan Steven Salam, yarışmaları kazandıktan sonra söylediği “Wakanda Forever” sözüyle de akıllara kazınmış durumda. Yüksek performans sergileyen yarışmacı her hareketiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Bununla beraber Gönüllüler takımının başarılı yarışmacılarından birisi olan Steven, yemek yemeden önce dile getirdiği sözlerle beraber dikkatlerden kaçmadı.
25 Oca 2021 - 19:44 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.