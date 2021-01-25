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- 25 Oca 2021 - 20:02 G: 25 Oca 2021 - 20:21

İbrahim Tatlıses Tüm Sistemi Kökünden Değiştirdi! Yılların Yokluğu Bomba Gibi Patladı! Artık Yeni Düzen Bu Şekilde…

Ekranların ses getiren ismi İmparator İbrahim Tatlıses, yayıncılık anlayışına yeni bir soluk getirmiş durumda. Tüm seyirciyi ekranlara kilitlemenin yolunu bulan Tatlıses, herkesin takdirini topladı. Programda yaptığı değişiklik ise akıllara adeta durgunluk verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara verdiği 9 yıllık aranın ardından tekrardan 18 yıllık macerası İbo Show’la karşımıza çıkan İbrahim Tatlıses, reyting rekorlarını elinde tutmaya devam ediyor. Tüm seyircinin özlediği formatta yayınlanan İbo Show yayınlandığı akşamı hem gözyaşlarına hem kahkahalara boğuyor. Konuklarıyla da gündemden düşmeyen Tatlıses, eğlencenin dozunu bir an olsun düşürmüyor.

İzleyicilerin artık dizilerden çok eğlenceli programlara yöneldiğini belirten birçok araştırma, eğlenceli formatlarıyla yayınlanan programların daha çok izlenildiği yönünde. Sunuculuk meşalesini elinden düşürmeyen ‘İmparator’ programcılık anlayışına yeni bir soluk getirdi. Getirdiği konuklarla gündemden düşmeyen Tatlıses ekranlara resmen damgasını vurdu. Program formatında yapılan değişiklik ise herkesi meraklandırmaya başladı.

25 Oca 2021 - 20:02 Ankara- Dizi Haberleri

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