Hyundai O Modeller İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar Sunuyor! Artık Herkes Son Model Otomobil Sahibi Olacak! İkinci El Araçlar Bu Fiyata Satılmıyor!

Ocak ayı 2021 model Hyundai otomobil kampanyaları kapsamında araç satın almak isteyenler için özel kampanyalar gündeme gelirken Yen Hyundai i10 152 bin 600 TL, 2020 model Hyundai i10 ise 143 bin 095 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bununla beraber Yeni Hyundai i20 manuel vites 162 bin 150 TL, 6 ileri otomatik vites 188 bin 950 TL ve 7 ileri otomatik modeli 205 bin 650 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

SUV severlerin yakından ilgilendiği Hyundai Kona’nın kampanyalı satış fiyatı 198 bin 100 TL, Yeni Kona modeli ise 281 bin 100 TL’den satışa sunuldu. Bunların yanı sıra Hyundai’nin beğenilen 4x2 modeli Tucsan modeli 330 bin 800 TL, 4x4 modeli ise 394 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla Ocak ayı kampanyalı satış listesinde yerini alıyor.