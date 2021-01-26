Uyanış Büyük Selçuklu Dizisinde Melikşah'ın Arkasından Büyük İş Çevrildi! Melikşah Yakında Öğrenecek, Devran Değişecek! Büyük Sorun Kapıda...
Trt 1’in her bölümüyle gündem olan dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 18. bölümüyle de ekranların en çok konuşulan dizisi oldu. Başulu’nun başına gelenler izleyiciyi hayrete düşürdü.
Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Mehmet Özdemir, Sevda Erginci, Hatice Şendil gibi birçok ismin yer aldığı dizi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah’ın hayatını ele almaktadır. Oyuncu kadrosunun aldığı ata binme, ok atma ve kılıç kuşanma eğitimlerinden sonra çekimlerinin başladığı dizi 18 bölümdür yayınlanmakta. Son bölümünde yine çok konuşulan sahnelere imza atan dizide, Zübeyde Hatun’un Başulu’yu öğrenmesiyle işler iyice karıştı.
Saldırıya uğrayan Başulu’ya ziyarete giden Zübeyde Hatun gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilen Kıpçakların kızını görür görmez tanıdı. Melikşah’a kendini ölü olarak gösteren Başulu, Zubeyde Hatun’un gerçeği öğrenmesiyle ne yapacağını bilemez. Çocuğunu korumak için Nizamülmülk’le anlaşma yapan Başulu’nun, kendisini ölü göstermeleri Zübeyde Hatun tarafından Melikşah’a karşı oyun oynadıkları gerekçesiyle büyük tepki görür. Birçok kişinin hayatına sebep olacak bu sır Zübeyde Hatun tarafından kolay saklanabilecek gibi gözükmüyor.
26 Oca 2021 - 13:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.