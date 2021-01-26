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26 Oca 2021 - 14:20

Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Türklerde Kılıç Yemini “Gök Girsin Kızıl Çıksın, Yüce Tanrı’m Tanıksın!

Türk tarihinin en önemli yeminlerinden olan “Gök girsin kızıl çıksın” yemininin ne anlama geldiği ve neden bu kadar önemli olduğu merak ediliyor. Türklerin söz verme, yemin verme kültürlerinin önemli bir göstergesi olan bu yemin eski kaynaklarda ve edebi eserlerde sık sık görülmektedir. Özellikle tarih alanına ilgisi olan birçok kişi bu yeminin neden edildiğini, ne anlama geldiğini ve Türk tarihi açısından nasıl bir önemi olduğunu merak ediyor.