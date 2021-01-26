Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Türklerde Kılıç Yemini “Gök Girsin Kızıl Çıksın, Yüce Tanrı’m Tanıksın!
Türk tarihinin en önemli yeminlerinden olan “Gök girsin kızıl çıksın” yemininin ne anlama geldiği ve neden bu kadar önemli olduğu merak ediliyor. Türklerin söz verme, yemin verme kültürlerinin önemli bir göstergesi olan bu yemin eski kaynaklarda ve edebi eserlerde sık sık görülmektedir. Özellikle tarih alanına ilgisi olan birçok kişi bu yeminin neden edildiğini, ne anlama geldiğini ve Türk tarihi açısından nasıl bir önemi olduğunu merak ediyor.
Gök girsin kızıl çıksın yemini Türklerin tarih boyunca önemli geleneklerinden olan silah üzerine yemin etme geleneğinin bir göstergesidir. Tarihi kaynaklarda ve eski edebi eserlerde görülen silah üzerine yemin etme geleneğinin ilk örneklerinden olan “Gök girsin kılıç çıksın” yemininin tarihi Orta Asya Türklerine kadar dayanmaktadır. Yerine getirilmesi gereken bir görevden, bir işten geri dönüşün olmadığını anlatmak için edilen bu yemin tarihi açıdan oldukça önemli bir yere sahiptir. Dede Korkut oğuznamelerinde de Alp’lerin and içme biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkan “Gök girsin kılıç çıksın” yemini ucunda ölüm olsa bile bir işin yerine getirileceği anlamında kullanılmaktadır. Bu yeminin kelime olarak ne anlama geldiği ise merak konusu oluyor.
26 Oca 2021 - 14:20 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.