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- 26 Oca 2021 - 17:35 G: 26 Oca 2021 - 17:40

Sefirin Kızı Dizisinde Flaş Değişiklik! Artık Sefirin Kızı Diye Bir Dizi Olmayacak, Adı Değişiyor! Sadece Birkaç Bölüm Sonra...

Star TV Ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisinde flaş bir şekilde radikal karar aldı ve dizinin adının değişeceği ortaya çıktı. Neslihan Atagül’ün rahatsızlığının hemen arkasından diziden ayrılacağını duyurması sevenlerini büyük bir hüsrana sürüklemişti. Dün yayınlanan bölümde ise Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygırlaroğlu diziden ayrıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziden ayrıldığını ise sosyal medyadan duyuran Uraz Kaygırlaroğlu “Helvaları hazırlayın” açıklamasını yapmıştı. Dizinin başrol oyuncularından olan Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun diziden ayrılmasının ardından seyirciler büyük bir şok yaşamış sosyal medya üzerinden dizi hakkında tepkilerini dile getirmişlerdi.

Dizinin son bölümde ise Tuğba Büyüküstün dizide görünmüş ve ‘Gizemli Kadın’ olarak açıklanmıştı. Engin Akyürek’in hayat verdiği Sancar karakteriyle aşk yaşayacağı düşünülen Gizemli Kadının ise kim olduğunu henüz sır olarak kaldı. Birçok kişi ise diziye yeni katılmış olan Tuğba Büyüküstün’ün rolü hakkında tahminlerde bulundu.

26 Oca 2021 - 17:35 Ankara- Dizi Haberleri

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