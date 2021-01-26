Sefirin Kızı Dizisinde Flaş Değişiklik! Artık Sefirin Kızı Diye Bir Dizi Olmayacak, Adı Değişiyor! Sadece Birkaç Bölüm Sonra...

Diziden ayrıldığını ise sosyal medyadan duyuran Uraz Kaygırlaroğlu “Helvaları hazırlayın” açıklamasını yapmıştı. Dizinin başrol oyuncularından olan Neslihan Atagül ve Uraz Kaygırlaroğlu’nun diziden ayrılmasının ardından seyirciler büyük bir şok yaşamış sosyal medya üzerinden dizi hakkında tepkilerini dile getirmişlerdi.

Dizinin son bölümde ise Tuğba Büyüküstün dizide görünmüş ve ‘Gizemli Kadın’ olarak açıklanmıştı. Engin Akyürek’in hayat verdiği Sancar karakteriyle aşk yaşayacağı düşünülen Gizemli Kadının ise kim olduğunu henüz sır olarak kaldı. Birçok kişi ise diziye yeni katılmış olan Tuğba Büyüküstün’ün rolü hakkında tahminlerde bulundu.