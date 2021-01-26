Sen Çal Kapımı Dizisinde Küvet Sahnesi Tepkilere Neden Oldu! Her Şey Sansürlendi, O Görüntüler "Yok Artık" Dedirtti!
Sen Çal Kapımı dizisinde yayınlanan sahneler sosyal medyayı salladı. Küvet sahneleriyle tepkileri toplayan dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu.
Fox TV’nin rekorları kıran dizisi Sen Çal Kapımı, eski popülerliğini kaybetmemek için olay sahnelere imza attı. Dizinin yöneticileri, küvet ve masaj sahneleriyle Eda ve Serkan’ı birbirine yakınlaştırarak reytingleri yükseltmek istese de bekledikleri ilgiyi alamadılar.
Kerem Bursin’in hayat verdiği Serkan dizinin can alıcı sahnelerine imzasını attı. Serkan’a masaj yapıldığı sırada içeriye giren Eda masörü odadan çıkartarak "Sana benden başka kimse dokunamaz" dedi. Eda Serkan'a masaj yapmaya başlayınca romantik anlar yaşandı. Serkan küvetin içinde Eda’yı beklemeye başladı. Eda küvetin yanına gelip bornozunu çıkardı ve beraber küvetin içinde şarap içmeye başladılar. Küvette Eda ve Serkan birlikte şarap içtikleri sırada kadehin sansürlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Küvette romantik anlar yaşayan Eda ve Serkan öpüşmeye başladı.
26 Oca 2021 - 17:56 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.