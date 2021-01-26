Sen Çal Kapımı Dizisinde Küvet Sahnesi Tepkilere Neden Oldu! Her Şey Sansürlendi, O Görüntüler "Yok Artık" Dedirtti!

Fox TV’nin rekorları kıran dizisi Sen Çal Kapımı, eski popülerliğini kaybetmemek için olay sahnelere imza attı. Dizinin yöneticileri, küvet ve masaj sahneleriyle Eda ve Serkan’ı birbirine yakınlaştırarak reytingleri yükseltmek istese de bekledikleri ilgiyi alamadılar.

Kerem Bursin’in hayat verdiği Serkan dizinin can alıcı sahnelerine imzasını attı. Serkan’a masaj yapıldığı sırada içeriye giren Eda masörü odadan çıkartarak "Sana benden başka kimse dokunamaz" dedi. Eda Serkan'a masaj yapmaya başlayınca romantik anlar yaşandı. Serkan küvetin içinde Eda’yı beklemeye başladı. Eda küvetin yanına gelip bornozunu çıkardı ve beraber küvetin içinde şarap içmeye başladılar. Küvette Eda ve Serkan birlikte şarap içtikleri sırada kadehin sansürlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Küvette romantik anlar yaşayan Eda ve Serkan öpüşmeye başladı.