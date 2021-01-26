Esra Erol’da Sadakatsiz Dizisinin Volkan’ı Gerçek Oldu! 22 Yaşında Genç Kadınla Düğün Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Esra Erol Sinir Krizine Girdi!

Hafta içi her gün 16.20’de ekranlara gelen Esra Erol’da gündemin ismi Arife Akdere oldu. Programın ilk konuğu olan Arife Akdere çarpık ilişkisini anlatarak seyircileri ekranlara kilitledi. Kocası Faruk Akdere’nin kendisini 22 yaşında genç bir kadınla aldattığını iddia eden Arife, seyircilerin odak noktası oldu.

Sevilerek izlenen Esra Erol’un programına konuk olarak katılan Arife Hanım, Özge Kavi isimli bir kadınla kendisini aldattığını dile getirdi. Arife Akdere’ye “Senin kocanla ben geziyorum, yiyorum, içiyorum” sözleriyle birlikte resimler atınca olaylar daha karmaşık bir hal aldı ve seyirciler bundan sonra yaşananalar karşısında büyük şok yaşadı.