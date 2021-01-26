Esra Erol’da Sadakatsiz Dizisinin Volkan’ı Gerçek Oldu! 22 Yaşında Genç Kadınla Düğün Yaptı, Sosyal Medya Karıştı! Esra Erol Sinir Krizine Girdi!
Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan ve uzun süredir gerek çarpık ilişkiler gerekse kayıpları çözerek sevenleriyle buluşan Esra Erol’un gündemi her gün farklı bir hal alıyor. Bugün ekranlara gelen programın konuğu olan Aride ise gündeme oturdu. Arife Akdere’nin hikayesini izleyenler ise Sadakatsiz dizisinin parodisi olduğunu düşündü.
Hafta içi her gün 16.20’de ekranlara gelen Esra Erol’da gündemin ismi Arife Akdere oldu. Programın ilk konuğu olan Arife Akdere çarpık ilişkisini anlatarak seyircileri ekranlara kilitledi. Kocası Faruk Akdere’nin kendisini 22 yaşında genç bir kadınla aldattığını iddia eden Arife, seyircilerin odak noktası oldu.
Sevilerek izlenen Esra Erol’un programına konuk olarak katılan Arife Hanım, Özge Kavi isimli bir kadınla kendisini aldattığını dile getirdi. Arife Akdere’ye “Senin kocanla ben geziyorum, yiyorum, içiyorum” sözleriyle birlikte resimler atınca olaylar daha karmaşık bir hal aldı ve seyirciler bundan sonra yaşananalar karşısında büyük şok yaşadı.
26 Oca 2021 - 18:26 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.