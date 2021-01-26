Nisa ve Barış Aşkına Sercan’dan Şok Açıklama! Konuk Olduğu Programda Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! “Aramızdaki Her Şey Karşılıklıydı…”
Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Sercan, Nisa ve Barış’ın ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı. Survivor 2020 yarışmasında aşk dedikoduları ile gündeme gelen Sercan ve Nisa Türkiye’nin gündeminde uzun bir süre kalmışlardı.
Survivor yarışması boyunca çok konuşulan isimler arasında bulunan Sercan ve Nisa sosyal medyada uzun bir süre gündem olarak kalmıştı. Sercan ise Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu ve Nisa – Barış aşkı hakkında ilk kez konuştu. Aycan Yanaç ile programa konuk olan Sercan, gündeme damga vuracak sözler kullandı.
Aycan Yanaç ile katıldığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nisa ve Barış fanları ise Sercan’a adeta öfke kustu. “Her programda farklı konuşuyorsunuz” sözlerini dile getiren Nisa ve Barış fanları Aycan Yanaç içinde tepkiliydiler. Çok özel açıklamalar yapan konuk ikili ise kısa bir süre içerisinde gündeme düştü.
26 Oca 2021 - 20:40 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.