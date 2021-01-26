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- 26 Oca 2021 - 20:40 G: 26 Oca 2021 - 20:44

Nisa ve Barış Aşkına Sercan’dan Şok Açıklama! Konuk Olduğu Programda Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! “Aramızdaki Her Şey Karşılıklıydı…”

Ekranların en sevilen programları arasında yerini alan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olarak katılan Sercan, Nisa ve Barış’ın ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı. Survivor 2020 yarışmasında aşk dedikoduları ile gündeme gelen Sercan ve Nisa Türkiye’nin gündeminde uzun bir süre kalmışlardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor yarışması boyunca çok konuşulan isimler arasında bulunan Sercan ve Nisa sosyal medyada uzun bir süre gündem olarak kalmıştı. Sercan ise Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu ve Nisa – Barış aşkı hakkında ilk kez konuştu. Aycan Yanaç ile programa konuk olan Sercan, gündeme damga vuracak sözler kullandı.

Aycan Yanaç ile katıldığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nisa ve Barış fanları ise Sercan’a adeta öfke kustu. “Her programda farklı konuşuyorsunuz” sözlerini dile getiren Nisa ve Barış fanları Aycan Yanaç içinde tepkiliydiler. Çok özel açıklamalar yapan konuk ikili ise kısa bir süre içerisinde gündeme düştü.

26 Oca 2021 - 20:40 Ankara- Survivor 2021

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