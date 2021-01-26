Nisa ve Barış Aşkına Sercan’dan Şok Açıklama! Konuk Olduğu Programda Her Şeyi Tek Tek Açıkladı! “Aramızdaki Her Şey Karşılıklıydı…”

Survivor yarışması boyunca çok konuşulan isimler arasında bulunan Sercan ve Nisa sosyal medyada uzun bir süre gündem olarak kalmıştı. Sercan ise Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu ve Nisa – Barış aşkı hakkında ilk kez konuştu. Aycan Yanaç ile programa konuk olan Sercan, gündeme damga vuracak sözler kullandı.

Aycan Yanaç ile katıldığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yaptığı açıklamalar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nisa ve Barış fanları ise Sercan’a adeta öfke kustu. “Her programda farklı konuşuyorsunuz” sözlerini dile getiren Nisa ve Barış fanları Aycan Yanaç içinde tepkiliydiler. Çok özel açıklamalar yapan konuk ikili ise kısa bir süre içerisinde gündeme düştü.