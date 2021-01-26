Cuma Akşamlarının Yıldız Dizisi Final Mi Yaptı? Artık O Dizi Yerine Başka Bir Dizi Oynayacak! Sessiz Veda…

29 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelerek meraklısı ile buluşacak olan bir dizi bir dizinin ölümüne mi neden oldu? Star TV ekranlarına iddialı bir giriş yapacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin ise fragmanı yayınlandı. Fragmanlarda verilen tarih ise 29 Ocak Cumayı gösterdi. Bunun üzerine Cuma günlerinin gözde dizisinin ekranlardan kaldırıldığı akıllara geldi.

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Akrep, Cuma akşamlarının iddialı dizilerinden. Fakat günü itibariyle diğer dizilerin reytinglerine oranla daha düşük reytinglere sahip. Star TV ise dizinin hikâyesini seyirciye geçirmek için her bölümde Akrep dizisine bir şans daha veriyor. Her ne kadar reytingler düşük olsa da dizinin kemik izleyicisi şimdiden oluşmuş durumda.