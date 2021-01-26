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- 26 Oca 2021 - 21:45 G: 26 Oca 2021 - 22:06

Cuma Akşamlarının Yıldız Dizisi Final Mi Yaptı? Artık O Dizi Yerine Başka Bir Dizi Oynayacak! Sessiz Veda…

Star TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan o dizi sessiz sedasız final mi yaptı? Yerine başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi oynayacak olan dizinin sevenlerine ise kötü haber verildi. İddialı bir giriş yapan dizinin reytingleri de beklenenin altında kalmasından dolayın sevenleri dizinin final yaptığını düşünmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

29 Ocak 2021 tarihinde ekranlara gelerek meraklısı ile buluşacak olan bir dizi bir dizinin ölümüne mi neden oldu? Star TV ekranlarına iddialı bir giriş yapacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin ise fragmanı yayınlandı. Fragmanlarda verilen tarih ise 29 Ocak Cumayı gösterdi. Bunun üzerine Cuma günlerinin gözde dizisinin ekranlardan kaldırıldığı akıllara geldi.

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Akrep, Cuma akşamlarının iddialı dizilerinden. Fakat günü itibariyle diğer dizilerin reytinglerine oranla daha düşük reytinglere sahip. Star TV ise dizinin hikâyesini seyirciye geçirmek için her bölümde Akrep dizisine bir şans daha veriyor. Her ne kadar reytingler düşük olsa da dizinin kemik izleyicisi şimdiden oluşmuş durumda.

26 Oca 2021 - 21:45 Ankara- Dizi Haberleri

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