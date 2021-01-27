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- 27 Oca 2021 - 12:44 G: 27 Oca 2021 - 13:41

O Dizide Büyük Rest! Sıcak Savaş Öncesi Soğuk Savaş Resmen Başladı! Biri Birinin Ayağını Kaydıracak...

Hekimoğlu heyecanlandıran sahnelerle geceye damgasını vurdu. İpek ve Mahir arasında geçen konuşmalar herkesi şaşkına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu, kadrosunda Okan Yalabık, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan Saban, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizi 19 Ocak Salı akşamı 34. yeni bölümüyle ekrana geldi. Konusuyla herkesin ilgi odağı olan dizide hastane yöneticisi İpek de izleyiciler tarafından en sevilen karakterler arasında. Ebru Özkan’ın hayat verdiği İpek karakteri son bölümde ekrana damgasını vurdu.

Yayınlanan 34. bölümüyle de dikkatleri üzerine çeken dizide, Komiser Mahir, Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için tüm hastaneyi tek tek dolaşarak herkesi sorguya çeker. Ateş, kendini sağlama almak için Muzo’yu görevlendirir. Muzo da Mahir’in arkasından tüm hastaneyi dolanarak onu takibe alır. Bu durumu öğrenen İpek Mahir’in karşısına çıkar.

27 Oca 2021 - 12:44 Ankara- Dizi Haberleri

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