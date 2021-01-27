O Dizide Büyük Rest! Sıcak Savaş Öncesi Soğuk Savaş Resmen Başladı! Biri Birinin Ayağını Kaydıracak...
Hekimoğlu heyecanlandıran sahnelerle geceye damgasını vurdu. İpek ve Mahir arasında geçen konuşmalar herkesi şaşkına çevirdi.
Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu, kadrosunda Okan Yalabık, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan Saban, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizi 19 Ocak Salı akşamı 34. yeni bölümüyle ekrana geldi. Konusuyla herkesin ilgi odağı olan dizide hastane yöneticisi İpek de izleyiciler tarafından en sevilen karakterler arasında. Ebru Özkan’ın hayat verdiği İpek karakteri son bölümde ekrana damgasını vurdu.
Yayınlanan 34. bölümüyle de dikkatleri üzerine çeken dizide, Komiser Mahir, Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için tüm hastaneyi tek tek dolaşarak herkesi sorguya çeker. Ateş, kendini sağlama almak için Muzo’yu görevlendirir. Muzo da Mahir’in arkasından tüm hastaneyi dolanarak onu takibe alır. Bu durumu öğrenen İpek Mahir’in karşısına çıkar.
27 Oca 2021 - 12:44 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.