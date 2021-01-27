Ramo’da Olay Transfer: “Korkut”Maya Geliyor! Yer Yerinden Oynayacak, Ramo’yu Neler Bekliyor Neler!
Her Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Ramo dizisi, bomba transferler ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor! Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı sevilen dizide, Ramo intikamını almayı sürdürürken karşısına hep bir beden büyük düşmanlar çıkıyor.
Son olarak Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu rolü ile tanınan Nişan Şirinyan diziye dâhil olmuş ve ortalık karışmıştı! Diziye yeni bir isim daha katıldı ve Ramo’yu nelerin beklediği herkesçe merak edilmeye başladı!
Selim Erdoğan Ramo’da!
Olgun Şimşek ve Yiğit Özşener’in diziden ayrılması ile yerleri doldurulmaya devam eden Ramo’da, dizide Korkut rolünü üstlenmek üzere Selim Erdoğan dahil oldu. Henüz Selim Erdoğan’ın canlandırdığı Korkut’un nasıl bir rol üstleneceği bilinmezken, Ramo’nun başının daha fazla belaya gireceği izleyiciler tarafından az çok tahmin ediliyor.
27 Oca 2021 - 13:26 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.