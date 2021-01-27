Ramo’da Olay Transfer: “Korkut”Maya Geliyor! Yer Yerinden Oynayacak, Ramo’yu Neler Bekliyor Neler!

Son olarak Kurtlar Vadisi dizisinde Samuel Vanunu rolü ile tanınan Nişan Şirinyan diziye dâhil olmuş ve ortalık karışmıştı! Diziye yeni bir isim daha katıldı ve Ramo’yu nelerin beklediği herkesçe merak edilmeye başladı!

Selim Erdoğan Ramo’da!



Olgun Şimşek ve Yiğit Özşener’in diziden ayrılması ile yerleri doldurulmaya devam eden Ramo’da, dizide Korkut rolünü üstlenmek üzere Selim Erdoğan dahil oldu. Henüz Selim Erdoğan’ın canlandırdığı Korkut’un nasıl bir rol üstleneceği bilinmezken, Ramo’nun başının daha fazla belaya gireceği izleyiciler tarafından az çok tahmin ediliyor.

