Survivor İtirafları Bitmek Bilmiyor! Bu Sefer de O İki İsimden Geldi... Açıklamaları Olay Oldu!

Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’ın en çok konuşulan sezonlarından biri de 2020 sezonuydu. Ünlüler Takımı’nda yarışan Sercan ve Gönüllüler Takımı’nın sevilen Nisa’nın ismi aşk dedikodularına karışmıştı. Adaya damga vuran açıklamalarda gündeme gelen Sercan ve Nisa ikilisi uzun süre gündemden düşmemişti.

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan Sercan ve Aycan sosyal medyayı sallayan açıklamalar yaptılar. Nisa, Barış ve tüm Survivor hakkında açıklamalar yapan Sercan, gündeme bomba gibi düştü.