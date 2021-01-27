Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Oca 2021 - 13:27 G: 27 Oca 2021 - 13:34

Survivor İtirafları Bitmek Bilmiyor! Bu Sefer de O İki İsimden Geldi... Açıklamaları Olay Oldu!

Survivor 2020’in sansasyonel isimlerinden Sercan’dan herkesi şoke eden açıklama geldi. O iki isimle görüşmüyorum dedi, sosyal medya çalkalandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’ın en çok konuşulan sezonlarından biri de 2020 sezonuydu. Ünlüler Takımı’nda yarışan Sercan ve Gönüllüler Takımı’nın sevilen Nisa’nın ismi aşk dedikodularına karışmıştı. Adaya damga vuran açıklamalarda gündeme gelen Sercan ve Nisa ikilisi uzun süre gündemden düşmemişti.

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan Sercan ve Aycan sosyal medyayı sallayan açıklamalar yaptılar. Nisa, Barış ve tüm Survivor hakkında açıklamalar yapan Sercan, gündeme bomba gibi düştü.

27 Oca 2021 - 13:27 Ankara- Survivor 2021

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor İtirafları Bitmek Bilmiyor! Bu Sefer de O İki İsimden Geldi... Açıklamaları Olay Oldu! mask
Survivor İtirafları Bitmek Bilmiyor! Bu Sefer de O İki İsimden Geldi... Açıklamaları Olay Oldu!
Ramo’da Olay Transfer: “Korkut”Maya Geliyor! Yer Yerinden Oynayacak, Ramo’yu Neler Bekliyor Neler! mask
Ramo’da Olay Transfer: “Korkut”Maya Geliyor! Yer Yerinden Oynayacak, Ramo’yu Neler Bekliyor Neler!
Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı! mask
Survivor’da Büyük Kavga! Tabağı Aldığı Gibi Kafasına Fırlattı! Hakaretler Boyutunu Aştı, Duygu ve Baran Kaos Yarattı!
O Dizide Büyük Rest! Sıcak Savaş Öncesi Soğuk Savaş Resmen Başladı! Biri Birinin Ayağını Kaydıracak... mask
O Dizide Büyük Rest! Sıcak Savaş Öncesi Soğuk Savaş Resmen Başladı! Biri Birinin Ayağını Kaydıracak...
Aboubakar Müslüman Mı? Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kimdir, Nereli, Dini Ne? mask
Aboubakar Müslüman Mı? Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Kimdir, Nereli, Dini Ne?
İbrahimoviç ile Lukaku'nun Kavgası Olay Oldu! İşte Kavganın Gerçek Sebebi... mask
İbrahimoviç ile Lukaku'nun Kavgası Olay Oldu! İşte Kavganın Gerçek Sebebi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL