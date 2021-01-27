Survivor İtirafları Bitmek Bilmiyor! Bu Sefer de O İki İsimden Geldi... Açıklamaları Olay Oldu!
Survivor 2020’in sansasyonel isimlerinden Sercan’dan herkesi şoke eden açıklama geldi. O iki isimle görüşmüyorum dedi, sosyal medya çalkalandı.
Acun Ilıcalı’nın sunduğu Survivor’ın en çok konuşulan sezonlarından biri de 2020 sezonuydu. Ünlüler Takımı’nda yarışan Sercan ve Gönüllüler Takımı’nın sevilen Nisa’nın ismi aşk dedikodularına karışmıştı. Adaya damga vuran açıklamalarda gündeme gelen Sercan ve Nisa ikilisi uzun süre gündemden düşmemişti.
Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan Sercan ve Aycan sosyal medyayı sallayan açıklamalar yaptılar. Nisa, Barış ve tüm Survivor hakkında açıklamalar yapan Sercan, gündeme bomba gibi düştü.
27 Oca 2021 - 13:27 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.