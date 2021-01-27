Hyundai'den Ocak Ayının Son Kampanyası! Sıfır Araç Almak İsteyenlere Müjde Verildi! İşte Yeni Fiyatları...
Son model araç sahibi olmak isteyenlerin sayısı her yıl giderek artarken farklı modellerde yapılan kampanyalı satış fiyatları gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında birçok otomobil firmasının yaptığı kampanyalarda araç hayali kuranların hayalleri gerçek olmuştu. Bununla beraber yeni yılda da kampanyalar olacak mı soruları sorulmaya başlarken müjdeli haber Hyundai’den geldi…
Ocak ayı kampanyaları kapsamında Hyundai müşterilerine özel indirim uygulamaya devam ediyor. Kampanyalar kapsamında 2021 model Yeni Hyundai i10 152 bin 600 TL, 2020 model Yeni Hyundai i10 ise 143 bin 095 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Geçtiğimiz dönemde fiyatlarındaki yükselmeler otomobil almak isteyenleri zor duruma sokarken gündeme gelen kampanyalar yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Yeni yıl kampanyaları kapsamında sıfır kilometre araç almak isteyenler için sunulan indirimli fiyatlar birçok kişiyi araç sahibi yapıyor. Hyundai özel indirimli kampanyalarında Yeni Hyundai i10 152 bin 600 TL, 2020 model Hyundai i10 ise 143 bin 095 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bunların yanı sıra Yeni Hyundai i20 manuel vites 162 bin 150 TL, 6 ileri otomatik vites 188 bin 950 TL ve 7 ileri otomatik modeli 205 bin 650 TL’den başlayan fiyatlarla Hyundai yetkili satıcılarında yerini alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.