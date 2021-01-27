2021 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar, Hangi Bankaya Yatırılır? MSÜ Başvurusu Nasıl Yapılır?
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru kılavuzu yayımlandı. 27 Ocak – 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınan MSÜ başvuruları, elektronik ortamdan yapılabilecek.
Bugün saat 10.00 itibar ile ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilen 2021 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ başvuru ücreti yatırılan bankalar 2021 hangileri?
2021 MSÜ Başvuru Ücreti Ne Kadar?
MSÜ başvuru ücreti 2021 yılı için 110 TL olarak belirlendi.
2021 MSÜ Sınav Ücreti Hangi Bankalara Yatırılır?
Ziraat Bankası (Mobil/internet bankacılığı)
Halkbank (ATM, internet bankacılığı ve şube)
Vakıf Katılım Bankası (Şube ve ATM’ler)
Akbank (Şube, ATM ve internet bankacılığı)
QNB Finansbank (Şube, ATM ve internet bankacılığı)
Albaraka Türk Katılım Bankası (Şube, ATM ve internet bankacılığı)
Kuveyt Türk Katılım Bankası (Şube, ATM ve internet bankacılığı)
ÖSYM e-İŞLEMLER
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.