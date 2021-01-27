Survivor Aleyna Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şok Etti! Geçirdiği Kaza Hayatının Dönüm Noktası Oldu!
Survivor’ın Aleyna’sı anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Aleyna yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. ‘’Başımıza gelenlere kader diyemiyorum’’ dedi, hıçkıra hıçkıra ağladı…
Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen Survivor 2021, TV8 ekranlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Ünlüler - Gönüller formatıyla ekranlara gelen Survivor 2021, sevilen kadrosuyla beğenileri toplamaya devam ediyor. Ünlüler Takımı’nın favori yarışmacısı Aleyna, yaşadıklarını anlatırken herkesi gözyaşlarına boğdu.
Adadaki performansıyla herkesin dikkatini çeken Aleyna Kalaycıoğlu, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Takım arkadaşı Meryem Kasap’ın sakatlandığı için adadan ayrılacağını duyunca Aleyna’nın ağlaması herkesin dikkatini çekmişti. O gözyaşlarının sebebini anlatırken tekrar gözyaşlarına boğulan Aleyna, herkesi derinden yaraladı.
27 Oca 2021 - 17:52 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.