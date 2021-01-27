Survivor Aleyna Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şok Etti! Geçirdiği Kaza Hayatının Dönüm Noktası Oldu!

Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen Survivor 2021, TV8 ekranlarının reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Ünlüler - Gönüller formatıyla ekranlara gelen Survivor 2021, sevilen kadrosuyla beğenileri toplamaya devam ediyor. Ünlüler Takımı’nın favori yarışmacısı Aleyna, yaşadıklarını anlatırken herkesi gözyaşlarına boğdu.

Adadaki performansıyla herkesin dikkatini çeken Aleyna Kalaycıoğlu, anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Takım arkadaşı Meryem Kasap’ın sakatlandığı için adadan ayrılacağını duyunca Aleyna’nın ağlaması herkesin dikkatini çekmişti. O gözyaşlarının sebebini anlatırken tekrar gözyaşlarına boğulan Aleyna, herkesi derinden yaraladı.