Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!

Korkutan araştırmanın sonuçları ise tam 300 milyon kişiyi etkiliyor! Hava kirliliği ve yaşa bağlı olarak oluşan göz lekeleri sebebiyle 2040 yılında 50 yaşını aşmış 300 milyon insanı körlük tehlikesi beklediği kaydedildi.

Araştırma 2006 Yılında Başladı!



Euronews haberi ile ortaya çıkan korkunç araştırma sonucu herkesi şaşkın bırakırken, araştırmalar 2006 yılında başladı. Göz rahatsızlıklarından şikayet eden yaklaşık 115 bin kişi üzerine yapılan araştırmada bilim insanları, kalp ve akciğer hastalıklarına da sebep olan AMD ile hava kirliliği arasındaki bağlantıyı kurdu!

