Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!
İngiltere’de yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin bilinmeyen bir etkisi ile karşı karşıya kaldığımızı gözler önüne serdi.
Korkutan araştırmanın sonuçları ise tam 300 milyon kişiyi etkiliyor! Hava kirliliği ve yaşa bağlı olarak oluşan göz lekeleri sebebiyle 2040 yılında 50 yaşını aşmış 300 milyon insanı körlük tehlikesi beklediği kaydedildi.
Araştırma 2006 Yılında Başladı!
Euronews haberi ile ortaya çıkan korkunç araştırma sonucu herkesi şaşkın bırakırken, araştırmalar 2006 yılında başladı. Göz rahatsızlıklarından şikayet eden yaklaşık 115 bin kişi üzerine yapılan araştırmada bilim insanları, kalp ve akciğer hastalıklarına da sebep olan AMD ile hava kirliliği arasındaki bağlantıyı kurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.