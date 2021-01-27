Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu?

Eşi Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan manken Tuğba Altıntop, bir süredir müzikle ilgileniyordu. Uzun bir süredir hayranlarının kendisini görmediği Altıntop, son paylaşımı ile hayranları ile buluşarak resmen gündem oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir dizi estetik ameliyatı geçirmek zorunda kalan eski manken, ameliyatlar sonrası geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çevirdi.

23 Yaşındaki Kızından Küçük Görünüyor!



Estetikle birlikte takipçiler, eski mankenin fotoğrafları ile oynadığını iddia ediyor. Bu tabirlerini ise esprili bir şekilde, “Foto şok” yorumu ile aktaran takipçileri, Altıntop’un yeni haline de şaşırmadan edemedi. Dikkat çeken detay ise 44 yaşındaki eski mankenin oldukça küçük yaşta görülmesi oldu. Altıntop, son hali ile 23 yaşındaki kızı Su El Roman’dan bile küçük görünüyor.

