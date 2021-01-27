Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu?
Şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop, yeni hali ile görenleri şaşkına çevirdi! Paylaştığı yeni fotoğrafı ile takipçilerini bir şoktan alıp diğer şoka sokan 44 yaşındaki ünlü isim, estetiğin dozunu kaçırınca kızından bile küçük göründü! 23 yaşındaki kızından küçük görünen Altınop’un fotosunu gören hayranları ise şaşkınlıklarını “Foto şok” yorumu ile belli ettiler.
Eşi Rafet El Roman’dan olaylı bir şekilde boşanan manken Tuğba Altıntop, bir süredir müzikle ilgileniyordu. Uzun bir süredir hayranlarının kendisini görmediği Altıntop, son paylaşımı ile hayranları ile buluşarak resmen gündem oldu. Geçirdiği talihsiz kaza sonrası bir dizi estetik ameliyatı geçirmek zorunda kalan eski manken, ameliyatlar sonrası geçirdiği değişimle herkesi şaşkına çevirdi.
23 Yaşındaki Kızından Küçük Görünüyor!
Estetikle birlikte takipçiler, eski mankenin fotoğrafları ile oynadığını iddia ediyor. Bu tabirlerini ise esprili bir şekilde, “Foto şok” yorumu ile aktaran takipçileri, Altıntop’un yeni haline de şaşırmadan edemedi. Dikkat çeken detay ise 44 yaşındaki eski mankenin oldukça küçük yaşta görülmesi oldu. Altıntop, son hali ile 23 yaşındaki kızı Su El Roman’dan bile küçük görünüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.