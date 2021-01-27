Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…
Covid-19 pandemisi sebebi ile D vitamini ve propolis tüketimi hatırı sayılır derecede artış kaydetti. İkilinin bağışıklık üzerindeki yararları düşünülerek yapılan bu tüketimin zararlı olabileceği açıklaması herkesi şok etti!
Uzmanlara göre propolis astımı kötüleştirirken, D vitamininin fazlası zehirleyebilir. Fazla C vitamini alınması ise sanıldığı gibi yararlı değil!
“Propolis Astımı Kötüleştirebilir”
Propolis kullanımının pandemi sürecinde halk arasında yaygınlaştığı ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Bazı uzmanlar propolisteki bazı kimyasalların astımı daha da kötüleştirdiği düşünülmekte. Propolis kullanmak, kanama bozukluğu olan kişilerde, ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırabilir. Ameliyattan 2 hafta önce propoli almayı bırakmak gereklidir.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.