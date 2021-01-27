Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Oca 2021 - 19:41 G: 27 Oca 2021 - 19:45

Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…

Covid-19 pandemisi sebebi ile D vitamini ve propolis tüketimi hatırı sayılır derecede artış kaydetti. İkilinin bağışıklık üzerindeki yararları düşünülerek yapılan bu tüketimin zararlı olabileceği açıklaması herkesi şok etti!

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Uzmanlara göre propolis astımı kötüleştirirken, D vitamininin fazlası zehirleyebilir. Fazla C vitamini alınması ise sanıldığı gibi yararlı değil!

“Propolis Astımı Kötüleştirebilir”

Propolis kullanımının pandemi sürecinde halk arasında yaygınlaştığı ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Bazı uzmanlar propolisteki bazı kimyasalların astımı daha da kötüleştirdiği düşünülmekte. Propolis kullanmak, kanama bozukluğu olan kişilerde, ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırabilir. Ameliyattan 2 hafta önce propoli almayı bırakmak gereklidir.” ifadelerini kullandı.

27 Oca 2021 - 19:41 Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi! mask
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya! mask
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!
80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma mask
80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma
11 Dakikada Zayıflamak Mümkün Mü? Bilim Açıkladı! İşte 11 Dakikada Fit Olmanızı Sağlayan Mucizevi Egzersiz Programı... mask
11 Dakikada Zayıflamak Mümkün Mü? Bilim Açıkladı! İşte 11 Dakikada Fit Olmanızı Sağlayan Mucizevi Egzersiz Programı...
Maden Suyu Cilde Faydalı Mıdır? Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanmalıdır? mask
Maden Suyu Cilde Faydalı Mıdır? Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanmalıdır?
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir? mask
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir?
Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar? mask
Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar?
Maskelerin İyi Olduğu Nasıl Anlaşılır Hangi Maske En Güvenilir Maskedir? mask
Maskelerin İyi Olduğu Nasıl Anlaşılır Hangi Maske En Güvenilir Maskedir?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerini Tek Tek Sıraladı! Aşı Olacak Olmayacak Herkesin Dikkatine! Bu Etkiler Çok Önemli... mask
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Aşısının Yan Etkilerini Tek Tek Sıraladı! Aşı Olacak Olmayacak Herkesin Dikkatine! Bu Etkiler Çok Önemli...
Emziren Anneler Covid-19 Aşısı Olabilir Mi? mask
Emziren Anneler Covid-19 Aşısı Olabilir Mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir… mask
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi! mask
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!
Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu? mask
Estetiğin Dozunu Kaçıran Tuğba Altıntop Kızının Kardeşi Gibi Oldu! Görenler Hala Şokta! Bu Foto Şok Mu?
Aralarına Ev Krizi Girmişti, Sonunda Buzlar Eridi! Barışma Turlarına Çıkan İbrahim Tatlıses İle Dilan Tatlıses Sonunda Arayı Düzeltti! mask
Aralarına Ev Krizi Girmişti, Sonunda Buzlar Eridi! Barışma Turlarına Çıkan İbrahim Tatlıses İle Dilan Tatlıses Sonunda Arayı Düzeltti!
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya! mask
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!
Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu! mask
Esra Erol’da Gencecik Kız Markete Diye Çıktı; Şehir Değiştirdi, Kocaya Kaçtı! Bir Aile Dağılıp Gitti, Acılı Anne Feryadını 83 Milyona Duyurdu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL