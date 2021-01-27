Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…

Uzmanlara göre propolis astımı kötüleştirirken, D vitamininin fazlası zehirleyebilir. Fazla C vitamini alınması ise sanıldığı gibi yararlı değil!

“Propolis Astımı Kötüleştirebilir”



Propolis kullanımının pandemi sürecinde halk arasında yaygınlaştığı ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayla Ünver Alçay, “Bazı uzmanlar propolisteki bazı kimyasalların astımı daha da kötüleştirdiği düşünülmekte. Propolis kullanmak, kanama bozukluğu olan kişilerde, ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riskini artırabilir. Ameliyattan 2 hafta önce propoli almayı bırakmak gereklidir.” ifadelerini kullandı.

