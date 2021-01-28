Doğduğun Ev Kaderindir Özlem Kimdir? Ebru Cündübeyoğlu Kaç Yaşında? Hangi Dizilerde Oynadı?

Dolu bir kariyere sahip olan Ebru Cündübeyoğlu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Ebru Cündübeyoğlu Kimdir?



Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Özlem’i Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Diş Doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzellerinden Hülya Cündübeyoğlu’nun tek çocuğu olan 46 yaşındaki güzel oyuncu, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Kendisi de 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilen Cündübeyoğlu, henüz 20’li yaşlarda iken Sabah Şekerleri programı ile ekranlarla tanıştı. İlk kez Gülizar dizisi ile dizi kariyerine atılan güzel oyuncu, Deli Yürek ile tüm Türkiye tarafından tanındı.

