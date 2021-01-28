Doğduğun Ev Kaderindir Özlem Kimdir? Ebru Cündübeyoğlu Kaç Yaşında? Hangi Dizilerde Oynadı?
TV8 ekranlarında her Çarşamba izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Diziye yeni katılan ve Özem karakterine hayat veren Ebru Cündübeyoğlu, dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor.
Dolu bir kariyere sahip olan Ebru Cündübeyoğlu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.
Ebru Cündübeyoğlu Kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Özlem’i Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Diş Doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzellerinden Hülya Cündübeyoğlu’nun tek çocuğu olan 46 yaşındaki güzel oyuncu, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Kendisi de 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilen Cündübeyoğlu, henüz 20’li yaşlarda iken Sabah Şekerleri programı ile ekranlarla tanıştı. İlk kez Gülizar dizisi ile dizi kariyerine atılan güzel oyuncu, Deli Yürek ile tüm Türkiye tarafından tanındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.