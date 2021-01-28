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- 28 Oca 2021 - 11:58 G: 28 Oca 2021 - 12:13

Doğduğun Ev Kaderindir Özlem Kimdir? Ebru Cündübeyoğlu Kaç Yaşında? Hangi Dizilerde Oynadı?

TV8 ekranlarında her Çarşamba izleyici ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Diziye yeni katılan ve Özem karakterine hayat veren Ebru Cündübeyoğlu, dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Dolu bir kariyere sahip olan Ebru Cündübeyoğlu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Ebru Cündübeyoğlu Kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Özlem’i Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Diş Doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzellerinden Hülya Cündübeyoğlu’nun tek çocuğu olan 46 yaşındaki güzel oyuncu, Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Kendisi de 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçilen Cündübeyoğlu, henüz 20’li yaşlarda iken Sabah Şekerleri programı ile ekranlarla tanıştı. İlk kez Gülizar dizisi ile dizi kariyerine atılan güzel oyuncu, Deli Yürek ile tüm Türkiye tarafından tanındı.

28 Oca 2021 - 11:58 Ankara- Biyografi

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