Acun Ilıcalı’ya Büyük Acı: Hem De En Yakınından İstifa Şoku... Var Mısın Yok Musun Programının Hamdi Bey ve Feridun Bakın Kimmiş?

Var Mısın Yok Musun yarışmasında Hamdi Bey olarak tanınan Birol Doğan, 20 yıllık beraberliğini istifa ile sonlandırırken henüz Ilıcalı’dan bir açıklama gelmedi. İstifanın sebebi ise “tamamen duygusal” olarak paylaşıldı.

20 Yıldır Beraberlerdi!

Var Mısın Yok Musun yarışmasını izleyenlerin hatırlayacağı Hamdi Bey karakteri, Birol Doğan idi. Kendisine telefonla bağlanan ve yarışmacılara teklifler sunan Hamdi Bey, 20 yılın ardından görevinden istifa etti. İkilinin 2002 – 2006 döneminde yayınlanan Acun Firarda programından bu yana birlikte olduğu kaydedilirken, ayrılık sebebinin para değil duygusal nedenler olduğu bilgisi paylaşıldı.