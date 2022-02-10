Acun Ilıcalı’ya Büyük Acı: Hem De En Yakınından İstifa Şoku... Var Mısın Yok Musun Programının Hamdi Bey ve Feridun Bakın Kimmiş?
Acun Ilıcalı büyük şok yaşadı! Acun Firarda programından bu yana birlikte olan 20 yıllık arkadaşı Birol Doğan istifa etti!
Var Mısın Yok Musun yarışmasında Hamdi Bey olarak tanınan Birol Doğan, 20 yıllık beraberliğini istifa ile sonlandırırken henüz Ilıcalı’dan bir açıklama gelmedi. İstifanın sebebi ise “tamamen duygusal” olarak paylaşıldı.
20 Yıldır Beraberlerdi!
Var Mısın Yok Musun yarışmasını izleyenlerin hatırlayacağı Hamdi Bey karakteri, Birol Doğan idi. Kendisine telefonla bağlanan ve yarışmacılara teklifler sunan Hamdi Bey, 20 yılın ardından görevinden istifa etti. İkilinin 2002 – 2006 döneminde yayınlanan Acun Firarda programından bu yana birlikte olduğu kaydedilirken, ayrılık sebebinin para değil duygusal nedenler olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.