Askerde Telefon Yasak Mı? Akıllı Telefon Dışında Kullanılabilir Mi? Kışlada Telefon Serbest Mi?
Askere gidecek erkekler bu zorlu dönemde yakınları ile sürekli iletişimde kalabilmek istiyor. Birçok kişide panik yaratan askerlikle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de telefon kullanmanın yasak olup olmadığı geliyor. Özellikle celp tarihleri açıklanan asker adayları askerde telefon kullanmanın yollarını araştırıyor. Askerde telefon kullanmanın şartları merak konusu olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında bedelli askerlik için başvuru yapan adayların askerlik yapacakları yerlerin ve celp tarihlerinin açıklanması ile askerlikle ilgili birçok konu araştırma konusu olmaya başladı. Askere gidecek vatandaşlar özellikle de celp tarihi açıklanan kişiler askerde oldukları süre boyunca aileleri ve sevdikleri ile uzun uzun ve sürekli konuşabilmek için askere telefon götürmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Askerlik için celp tarihleri yaklaşırken hangi telefonların askerde kullanılabildiği ve hangi şartlarda telefon kullanımının mümkün olduğu araştırma konusu oluyor.
28 Oca 2021 - 16:35 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.