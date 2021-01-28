Askerde Telefon Yasak Mı? Akıllı Telefon Dışında Kullanılabilir Mi? Kışlada Telefon Serbest Mi?

Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında bedelli askerlik için başvuru yapan adayların askerlik yapacakları yerlerin ve celp tarihlerinin açıklanması ile askerlikle ilgili birçok konu araştırma konusu olmaya başladı. Askere gidecek vatandaşlar özellikle de celp tarihi açıklanan kişiler askerde oldukları süre boyunca aileleri ve sevdikleri ile uzun uzun ve sürekli konuşabilmek için askere telefon götürmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Askerlik için celp tarihleri yaklaşırken hangi telefonların askerde kullanılabildiği ve hangi şartlarda telefon kullanımının mümkün olduğu araştırma konusu oluyor.