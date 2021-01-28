Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı Mı? Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkmak Yasak Mı, Kısıtlamalar Kalktı Mı?
Corona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebi ile yeniden hayatımıza giren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Son günlerde açıklanan Covid-19 vaka sayılarında yaşanan artış ve bir yandan devam eden aşılama süreci, bazı kısıtlamaların gevşetilebileceği sinyallerini beraberinde getiriyor. 30 – 31 Ocak hafta sonuna ilişkin sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak edilirken, henüz kısıtlamanın kalkması yönünde bir açıklama paylaşılmadı.
Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama doğrultusunda, 30 – 31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Saatlerde ve uygulanış şeklinde herhangi bir değişikliğin olmadığı kısıtlama, Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek.
Hafta İçi Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hangi Saatlerde?
Hafta içleri sokağı çıkma kısıtlaması saat 21.00’de başlıyor. Ertesi gün saat 05.00’e kadar toplamda 8 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.