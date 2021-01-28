Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı Mı? Bu Hafta Sonu Sokağa Çıkmak Yasak Mı, Kısıtlamalar Kalktı Mı?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama doğrultusunda, 30 – 31 Ocak hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek. Saatlerde ve uygulanış şeklinde herhangi bir değişikliğin olmadığı kısıtlama, Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00’e kadar kesintisiz devam edecek.

Hafta İçi Sokağa Çıkma Kısıtlaması Hangi Saatlerde?



Hafta içleri sokağı çıkma kısıtlaması saat 21.00’de başlıyor. Ertesi gün saat 05.00’e kadar toplamda 8 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

