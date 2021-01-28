İbrahim Tatlıses’ten Baba Gibi Hareket! Mehmet Ali Erbil’in Resmen Hayatı Değişecek! Çok Yakında Başlıyor…
Yıllar süren ayrılığın ardından ekranlara yeniden dönen İbrahim Tatlıses, tüm dikkatleri üzerine çekerek İbo Show’da reyting rekorları kırdı. Programa gelen konuklarla beraber seyirciye hem kahkaha hem de hüzün dolu anlar yaşatan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde İbo Show’da özel röportaj bölümü yapmış ve konuk olarak Mehmet Ali Erbil’i çağırmıştı. O bölüm dikkatleri üzerine çekerek beraberinde yeni konuları getirdi.
Kaçış sendromu hastalığına yakalanmasının ardından ekranlara veda eden Mehmet Ali Erbil uzun süre tedavi görmüş ve sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Sağlık durumu yavaş yavaş iyiye giden Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde İbo Show’un özel konuğu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Son derece özel anların yaşandığı programda İbrahim Tatlıses’in o davranışı sayesinde Mehmet Ali Erbil’in hayatını değiştirdi.
Yıllardır yakın arkadaş olan İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil, İbo Show’da bir alaya gelerek herkese duygusal anlar yaşattı. Uzun süredir ekranlardan ayrı kalan Mehmet Ali Erbil ise çok mutlu olduğunu ve sağlık durumunun daha iyi olduğu zaman ekranlara dönmek istediğini dile getirdi. Bu sözlerin ardından İbrahim Tatlıses’in düşüncesi milyonlar tarafından mercek altına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.