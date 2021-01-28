İbrahim Tatlıses’ten Baba Gibi Hareket! Mehmet Ali Erbil’in Resmen Hayatı Değişecek! Çok Yakında Başlıyor…

Kaçış sendromu hastalığına yakalanmasının ardından ekranlara veda eden Mehmet Ali Erbil uzun süre tedavi görmüş ve sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Sağlık durumu yavaş yavaş iyiye giden Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde İbo Show’un özel konuğu olarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Son derece özel anların yaşandığı programda İbrahim Tatlıses’in o davranışı sayesinde Mehmet Ali Erbil’in hayatını değiştirdi.

Yıllardır yakın arkadaş olan İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil, İbo Show’da bir alaya gelerek herkese duygusal anlar yaşattı. Uzun süredir ekranlardan ayrı kalan Mehmet Ali Erbil ise çok mutlu olduğunu ve sağlık durumunun daha iyi olduğu zaman ekranlara dönmek istediğini dile getirdi. Bu sözlerin ardından İbrahim Tatlıses’in düşüncesi milyonlar tarafından mercek altına alındı.