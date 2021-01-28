Kırmızı Oda Tamamen Değişiyor! Büyük Deprem Başladı! Yeni Gelecek Oyuncu Diziyi Finalden Kurtardı! İşte O Sert Oyuncu…

TV8’in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, Cuma akşamlarına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Başarılı kadrosuyla gündemden düşmeyen dizi yepyeni oyuncusuyla herkesin yüzünü güldürdü. Konuk oyuncularının başarılı performanslarıyla herkesin konuştuğu dizi, bu sefer de çok başarılı bir isme imzasını attı. Şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde yer alan karakterlerin hikayeleri herkesin ilgisini çekmişti. Yeni gelen ismin de nasıl bir hikayeye başrol olacağı da en çok merak edilenler arasına girdi.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ dizisinin oyuncu kadrosu Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı gibi başarılı isimlerden oluşuyor.