Kırmızı Oda Tamamen Değişiyor! Büyük Deprem Başladı! Yeni Gelecek Oyuncu Diziyi Finalden Kurtardı! İşte O Sert Oyuncu…
Kırmızı Oda'ya gelen isim tüm seyircinin yüzünü güldürdü. Bir süredir ekranlarda görmediğimiz isim, Kırmızı Oda dizisiyle izleyicinin karşısına çıktı.
TV8’in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda, Cuma akşamlarına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Başarılı kadrosuyla gündemden düşmeyen dizi yepyeni oyuncusuyla herkesin yüzünü güldürdü. Konuk oyuncularının başarılı performanslarıyla herkesin konuştuğu dizi, bu sefer de çok başarılı bir isme imzasını attı. Şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde yer alan karakterlerin hikayeleri herkesin ilgisini çekmişti. Yeni gelen ismin de nasıl bir hikayeye başrol olacağı da en çok merak edilenler arasına girdi.
Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ dizisinin oyuncu kadrosu Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı gibi başarılı isimlerden oluşuyor.
28 Oca 2021 - 17:02 Ankara- Kırmızı Oda Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.