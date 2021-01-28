Survivor’da Steven Hakkında Akıllara Durgunluk Veren Gerçek! Meğer Yüzündeki Dövmelerin Anlamı Buymuş! Perde Arkasındaki Gerçek…
Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışmacıları hakkında ortaya çıkan gerçekler milyonlarca kişinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Her hafta bir ismin elendiği yarışmada ise seyirciler yarışmacılar için özel olan her bir detay hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sevdikleri ya da sevmedikleri tüm yarışmacıları araştıran izleyicilerin karşısına ise Steven hakkında öyle bir gerçek çıktı ki…
Acun Medya tarafından başarılı bir şekilde ekranlara taşınan yarışma ise her bölümde kendi rekorunu kırıyor. Uzun yıllardır ekranlara gelen yarışmanın formatı ve yarışmacıları değişse de heyecanı kendini korumayı başarıyor. Beğenilerek izlenen yarışmanın gerek ünlüler takımı yarışmacıları gerekse gönüllüler takımı yarışmacıları dikkatleri üzerine çekiyor.
Her iki takımda da gerek performansı gerek hayat hikayesi ile kendisini sevdiren isimlerin arasında Steven’da bulunuyor. Yarışmadaki azmi, hırsı ve performansı ile sık sık gündeme gelen Steven hakkında ortaya öyle bir gerçek çıktı ki herkes şok oldu. Acun Medya tarafından ekranlara taşınan yarışmanın ilk tanıtım fragmanında iddialı sözler söylenmişti…
28 Oca 2021 - 18:33 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.