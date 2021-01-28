Survivor’da Steven Hakkında Akıllara Durgunluk Veren Gerçek! Meğer Yüzündeki Dövmelerin Anlamı Buymuş! Perde Arkasındaki Gerçek…

Acun Medya tarafından başarılı bir şekilde ekranlara taşınan yarışma ise her bölümde kendi rekorunu kırıyor. Uzun yıllardır ekranlara gelen yarışmanın formatı ve yarışmacıları değişse de heyecanı kendini korumayı başarıyor. Beğenilerek izlenen yarışmanın gerek ünlüler takımı yarışmacıları gerekse gönüllüler takımı yarışmacıları dikkatleri üzerine çekiyor.

Her iki takımda da gerek performansı gerek hayat hikayesi ile kendisini sevdiren isimlerin arasında Steven’da bulunuyor. Yarışmadaki azmi, hırsı ve performansı ile sık sık gündeme gelen Steven hakkında ortaya öyle bir gerçek çıktı ki herkes şok oldu. Acun Medya tarafından ekranlara taşınan yarışmanın ilk tanıtım fragmanında iddialı sözler söylenmişti…