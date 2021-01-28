Esra Erol’da Bir Kadın Çocuğunu da Aldı, Kocası Varken Kocaya Kaçtı! Hava Alacağım Demişti, Sosyal Medyadan Tepki Aldı! Bir Aile Dağılıp Gitti…
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Programda gündeme gelen olaylar seyirci tarafından merak edilirken yaşanan gelişmeler akıllara durgunluk veriyor. Bununla beraber Esra Erol’un yayınlanan yeni bölümünde yeni bir olay gündeme geldi. Yaşar Bey programa katılarak eşinin 29 Ekim günü çocuğuyla evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini dile getirdi.
Esra Erol programına katılan Yaşar Bey, 29 Ekim tarihinde karısının çocuğunu da alarak sosyal medyadan tanıştığı Erhan Yeşilkaya’nın yanına kaçtığını dile getirdi. Karısının evden çıkmadan önce hava almaya çıkmak istediğini belirten Yaşar Bey, daha sonrasında eşinin eve bir daha gelmediğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Canlı yayına bağlanan Erhan Bey ise tüm dengeleri alt üst etti.
Karısı Minel hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialarda bulunan Yaşar Bey, “Karım Minel benim kalp pilimi sökerek, beni bıçaklamak istedi!” sözlerini dile getirdi. Kısa bir aranın ardından Minel Hanım’ın kaçtığı söylenen Erhan Bey canlı yayına bağlanarak söylentilere bir bir cevap verdi. Bunun yanı sıra Minel Hanım ve Erhan Bey’in sosyal medyada beraber çekindikleri fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.
28 Oca 2021 - 19:05 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.