Esra Erol’da Bir Kadın Çocuğunu da Aldı, Kocası Varken Kocaya Kaçtı! Hava Alacağım Demişti, Sosyal Medyadan Tepki Aldı! Bir Aile Dağılıp Gitti…

Esra Erol programına katılan Yaşar Bey, 29 Ekim tarihinde karısının çocuğunu da alarak sosyal medyadan tanıştığı Erhan Yeşilkaya’nın yanına kaçtığını dile getirdi. Karısının evden çıkmadan önce hava almaya çıkmak istediğini belirten Yaşar Bey, daha sonrasında eşinin eve bir daha gelmediğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Canlı yayına bağlanan Erhan Bey ise tüm dengeleri alt üst etti.

Karısı Minel hakkında ardı arkası kesilmeyen iddialarda bulunan Yaşar Bey, “Karım Minel benim kalp pilimi sökerek, beni bıçaklamak istedi!” sözlerini dile getirdi. Kısa bir aranın ardından Minel Hanım’ın kaçtığı söylenen Erhan Bey canlı yayına bağlanarak söylentilere bir bir cevap verdi. Bunun yanı sıra Minel Hanım ve Erhan Bey’in sosyal medyada beraber çekindikleri fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.