Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Sosyal Medyada Tepki Yağdı! Yarışmacıları İyileştirirken, İzleyenleri ‘Verem’ Etti! “Artık Emekli Ol…”

Survivor 2021 sezonu ekranlara bomba gibi bir giriş yapmıştı. Yarışmacılardan Acun Ilıcalı’ya kadar herkesin girişi sosyal medya üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve milyonlar hayranlıkla izlemişti. Fakat programda diskalifiye edilen yarışmacılar bu heyecanın kısa sürede sönmesine neden oldu. Milyonlarca kişi şampiyonluğa kadar gidecek olan isimlerin diskalifiye edilmesi karşısında sakinliğini koruyamadı.

Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki kıyasıya rekabetin yaşanması, seyircinin heyecanlı anlar yaşamasına neden oldu. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda Reşat Hacıahmetoğlu sakatlanmış ve yakın zamanda diskalifiye olup olmayacağına karar verileceği açıklanmıştı. Adanın doktoru olan Metin Kuş yaptığı değerlendirme sonucunda yarışmacıda ciddi bir kırık olmadığını dile getirerek birkaç gün içerisinde yarışmaya devam edebileceğini Acun Ilıcalı’ya, o da Reşat’a açıklamıştı.