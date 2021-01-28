Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Sosyal Medyada Tepki Yağdı! Yarışmacıları İyileştirirken, İzleyenleri ‘Verem’ Etti! “Artık Emekli Ol…”
Survivor 2021 sezonunun başlar başlamaz yarışmacı adaylardan iki kişinin diskalifiye olması izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankı oluşturmuştu. Cemal Hünal ve Meryem Kasap’ın sağlık sorunlarından ötürü diskalifiye olmasının ardından seyirci isyan bayrağını kaldırdı. Konu hakkında sosyal medyada ardı arkası kesilmeyen yorumlar yapılırken herkes Survivor’ın doktoru Metin Kuş’u eleştiri yağmuruna tuttu.
Survivor 2021 sezonu ekranlara bomba gibi bir giriş yapmıştı. Yarışmacılardan Acun Ilıcalı’ya kadar herkesin girişi sosyal medya üzerinde büyük bir yankı uyandırmış ve milyonlar hayranlıkla izlemişti. Fakat programda diskalifiye edilen yarışmacılar bu heyecanın kısa sürede sönmesine neden oldu. Milyonlarca kişi şampiyonluğa kadar gidecek olan isimlerin diskalifiye edilmesi karşısında sakinliğini koruyamadı.
Ünlüler ve Gönüllüler takımındaki kıyasıya rekabetin yaşanması, seyircinin heyecanlı anlar yaşamasına neden oldu. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda Reşat Hacıahmetoğlu sakatlanmış ve yakın zamanda diskalifiye olup olmayacağına karar verileceği açıklanmıştı. Adanın doktoru olan Metin Kuş yaptığı değerlendirme sonucunda yarışmacıda ciddi bir kırık olmadığını dile getirerek birkaç gün içerisinde yarışmaya devam edebileceğini Acun Ilıcalı’ya, o da Reşat’a açıklamıştı.
28 Oca 2021 - 19:50 Ankara- Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.