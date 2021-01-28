Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Oca 2021 - 19:58 G: 28 Oca 2021 - 20:11

Kırmızı Oda Dizisinde Final Çanları Çalmaya Başladı! Seyirci Artık Dizinin Konusundan Şikayetçi… Eriyip Gidecek Mi?

TV8 ekranlarında yayınlanamaya başladığı ilk günden beri tüm dikkatleri üzerine çekmiş bir dizi olan Kırmızı Oda dizisinde final çanları çalmaya başladı. Her bölümde reytinglerde rekora koşan dizinin yayınlanan son bölümünde ise istenilen reyting alınmadı. Düşen reytinglerinin hemen arkasından binlerce kişi Kırmızı Oda hakkında paylaşımlar yaptı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizide Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayeleri hayat kazanıyor. Her bir karakterin hikayesi ise gerçeklerden oluşuyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Kırmızı Oda dizisinde ise seyirciler adeta ekranlara kilitleniyor.

Dönem dönem hikayesine farklı isimler alan Kırmızı Oda dizisinin en son konu aldığı isimler ise Burcu Biricik karakterinin hayat verdiği Boncuk karakteri ve Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru karakteri oldu. Şizofreni hastalığından geçmişte yaşanılan taciz ve tecavüz gibi konuları ele alan dizinin kemik izleyicisi ise Cuma akşamlarını iple çekiyor.

28 Oca 2021 - 19:58 Ankara- Dizi Fragmanları

# KIRMIZI ODA DİZİSİ TV8 İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Tamamen Değişiyor! Büyük Deprem Başladı! Yeni Gelecek Oyuncu Diziyi Finalden Kurtardı! İşte O Sert Oyuncu… mask
Kırmızı Oda Tamamen Değişiyor! Büyük Deprem Başladı! Yeni Gelecek Oyuncu Diziyi Finalden Kurtardı! İşte O Sert Oyuncu…
Kırmızı Oda 22. Bölümde Şok Eden Veda! Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Diziden Ayrılacak Mı? mask
Kırmızı Oda 22. Bölümde Şok Eden Veda! Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Diziden Ayrılacak Mı?
Kırmızı Oda’da Boncuk Şoku! Eski Günleri Tekrar Başladı! Oyucunun Sonu mu Geliyor? Boncuk Diziden Ayrılıyor mu? mask
Kırmızı Oda’da Boncuk Şoku! Eski Günleri Tekrar Başladı! Oyucunun Sonu mu Geliyor? Boncuk Diziden Ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisinde Ayşe Deniz Hocayla Yüzleşti! Hissettiklerini Tek Tek Söyledi! "Herkes Tedirgin..." mask
Kırmızı Oda Dizisinde Ayşe Deniz Hocayla Yüzleşti! Hissettiklerini Tek Tek Söyledi! "Herkes Tedirgin..."
Kırmızı Oda Boncuk ‘un Acılı Hikayesi Herkesi Derinden Yaraladı! Annesi Çilenin Göbeğinde Çocukları İçin Yaşam Savaşı Vermiş... mask
Kırmızı Oda Boncuk ‘un Acılı Hikayesi Herkesi Derinden Yaraladı! Annesi Çilenin Göbeğinde Çocukları İçin Yaşam Savaşı Vermiş...
Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı! mask
Kırmızı Oda Dizisinden O Başrol Oyuncusu Resmen Ayrılıyor! Diziden Ayrılacağını Açıklayan Doktor Herkesi Şoka Uğrattı!
Kırmızı Oda Dizisinden O İsimler Ayrıldı! Binnur Kaya’nın Veda Mesajı Yürekleri Burktu! Bakın Ne Dedi… mask
Kırmızı Oda Dizisinden O İsimler Ayrıldı! Binnur Kaya’nın Veda Mesajı Yürekleri Burktu! Bakın Ne Dedi…
Kırmızı Oda İzleyenlerinin Nefesleri Tükendi! Aslıhan Gürbüz Oynamadı Adeta Yaşadı… İzleyenler Şok İçerisinde Kaldı! mask
Kırmızı Oda İzleyenlerinin Nefesleri Tükendi! Aslıhan Gürbüz Oynamadı Adeta Yaşadı… İzleyenler Şok İçerisinde Kaldı!
Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından.. mask
Kırmızı Oda Dizisinde Kumru’nun Hikayesi Herkesi Çok Şaşırttı! Taciz Kurbanı Olduğu Ortaya Çıktı! İlki Felaketti, İkincisi Sevdiği Adam Tarafından..
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sen Çal Kapımı Dizisi Kırmızı Noktayı Aştı! Seyirciler Bıktı ama Yapacak Bir Şey de Yok! Ya Şah ya Mat… mask
Sen Çal Kapımı Dizisi Kırmızı Noktayı Aştı! Seyirciler Bıktı ama Yapacak Bir Şey de Yok! Ya Şah ya Mat…
Sadakatsiz İnsanları Ayağa Kaldırdı! “Bu Kadar da Olmaz!” Ahlak Sınırları Zorlandı, Aile Kültürü Sıfırlandı! RTÜK’ten Hareket Bekleniyor… mask
Sadakatsiz İnsanları Ayağa Kaldırdı! “Bu Kadar da Olmaz!” Ahlak Sınırları Zorlandı, Aile Kültürü Sıfırlandı! RTÜK’ten Hareket Bekleniyor…
Kırmızı Oda 22. Bölümde Şok Eden Veda! Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Diziden Ayrılacak Mı? mask
Kırmızı Oda 22. Bölümde Şok Eden Veda! Boncuk Öldü Mü? Burcu Biricik Diziden Ayrılacak Mı?
Sol Yanım Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sol Yanım Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinin Ali’si Gecenin En Çok Konuşulanı: Sosyal Medyada Tepkiler Yağıyor! Asya, Bu Çocuk Senden Olamaz! mask
Sadakatsiz Dizisinin Ali’si Gecenin En Çok Konuşulanı: Sosyal Medyada Tepkiler Yağıyor! Asya, Bu Çocuk Senden Olamaz!
Alev Alev Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Alev Alev Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Alev Alev Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mucize Doktor Dizisi 47. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mucize Doktor Dizisi 47. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Mucize Doktor Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 81. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 81. Bölüm Full İzle! 28 Ocak 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman’da Tüm Dengeler Değişti! Çarklar Tersine Döndü! Türkler Tüm Dünyaya Hükmedecek! Artık Yeni Bölümlerde Bunu Göreceğiz… mask
Kuruluş Osman’da Tüm Dengeler Değişti! Çarklar Tersine Döndü! Türkler Tüm Dünyaya Hükmedecek! Artık Yeni Bölümlerde Bunu Göreceğiz…
Çukur’da Bomba Konuk: Aykut Kocaman Çukur Dizisinde! mask
Çukur’da Bomba Konuk: Aykut Kocaman Çukur Dizisinde!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sen Çal Kapımı Dizisi Kırmızı Noktayı Aştı! Seyirciler Bıktı ama Yapacak Bir Şey de Yok! Ya Şah ya Mat… mask
Sen Çal Kapımı Dizisi Kırmızı Noktayı Aştı! Seyirciler Bıktı ama Yapacak Bir Şey de Yok! Ya Şah ya Mat…
Kırmızı Oda Dizisinde Final Çanları Çalmaya Başladı! Seyirci Artık Dizinin Konusundan Şikayetçi… Eriyip Gidecek Mi? mask
Kırmızı Oda Dizisinde Final Çanları Çalmaya Başladı! Seyirci Artık Dizinin Konusundan Şikayetçi… Eriyip Gidecek Mi?
Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Sosyal Medyada Tepki Yağdı! Yarışmacıları İyileştirirken, İzleyenleri ‘Verem’ Etti! “Artık Emekli Ol…” mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluna Sosyal Medyada Tepki Yağdı! Yarışmacıları İyileştirirken, İzleyenleri ‘Verem’ Etti! “Artık Emekli Ol…”
Esra Erol’da Bir Kadın Çocuğunu da Aldı, Kocası Varken Kocaya Kaçtı! Hava Alacağım Demişti, Sosyal Medyadan Tepki Aldı! Bir Aile Dağılıp Gitti… mask
Esra Erol’da Bir Kadın Çocuğunu da Aldı, Kocası Varken Kocaya Kaçtı! Hava Alacağım Demişti, Sosyal Medyadan Tepki Aldı! Bir Aile Dağılıp Gitti…
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı? mask
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Paylaşım! Sarıkaya Paylaştı, Beğeni Butonu Çöktü! Cem Yılmaz’a Gönderme mi Yaptı?
Survivor’da Steven Hakkında Akıllara Durgunluk Veren Gerçek! Meğer Yüzündeki Dövmelerin Anlamı Buymuş! Perde Arkasındaki Gerçek… mask
Survivor’da Steven Hakkında Akıllara Durgunluk Veren Gerçek! Meğer Yüzündeki Dövmelerin Anlamı Buymuş! Perde Arkasındaki Gerçek…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL