Kırmızı Oda Dizisinde Final Çanları Çalmaya Başladı! Seyirci Artık Dizinin Konusundan Şikayetçi… Eriyip Gidecek Mi?
TV8 ekranlarında yayınlanamaya başladığı ilk günden beri tüm dikkatleri üzerine çekmiş bir dizi olan Kırmızı Oda dizisinde final çanları çalmaya başladı. Her bölümde reytinglerde rekora koşan dizinin yayınlanan son bölümünde ise istenilen reyting alınmadı. Düşen reytinglerinin hemen arkasından binlerce kişi Kırmızı Oda hakkında paylaşımlar yaptı.
Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizide Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayeleri hayat kazanıyor. Her bir karakterin hikayesi ise gerçeklerden oluşuyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Kırmızı Oda dizisinde ise seyirciler adeta ekranlara kilitleniyor.
Dönem dönem hikayesine farklı isimler alan Kırmızı Oda dizisinin en son konu aldığı isimler ise Burcu Biricik karakterinin hayat verdiği Boncuk karakteri ve Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru karakteri oldu. Şizofreni hastalığından geçmişte yaşanılan taciz ve tecavüz gibi konuları ele alan dizinin kemik izleyicisi ise Cuma akşamlarını iple çekiyor.
28 Oca 2021 - 19:58 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.