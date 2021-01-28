Kırmızı Oda Dizisinde Final Çanları Çalmaya Başladı! Seyirci Artık Dizinin Konusundan Şikayetçi… Eriyip Gidecek Mi?

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizide Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayeleri hayat kazanıyor. Her bir karakterin hikayesi ise gerçeklerden oluşuyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Kırmızı Oda dizisinde ise seyirciler adeta ekranlara kilitleniyor.

Dönem dönem hikayesine farklı isimler alan Kırmızı Oda dizisinin en son konu aldığı isimler ise Burcu Biricik karakterinin hayat verdiği Boncuk karakteri ve Aslıhan Gürbüz’ün hayat verdiği Kumru karakteri oldu. Şizofreni hastalığından geçmişte yaşanılan taciz ve tecavüz gibi konuları ele alan dizinin kemik izleyicisi ise Cuma akşamlarını iple çekiyor.