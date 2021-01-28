Sen Çal Kapımı Dizisi Kırmızı Noktayı Aştı! Seyirciler Bıktı ama Yapacak Bir Şey de Yok! Ya Şah ya Mat…

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı’da geçtiğimiz hafta son derece can alıcı olaylar yaşanmış ve herkes şaşkınlığına engel olamamıştı. Serkan ve Eda’nın evleneceği gün Serkan’ın bir anda ortadan kaybolması tüm dengeleri alt üst etmişti. Sonrasında Eda’ya gelen haberle beraber Serkan’ın İtalya’ya gittiği ve bindiği uçaktan haber alınamadığı ortaya çıkmıştı.

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde Serkan’dan haber alamayan Eda çılgına dönmüş ve onun ölebilme ihtimalini asla düşünmeyerek, bir gün çıkıp geleceğine olan inancını yitirmemişti. Beklediği gibi de oldu ve Serkan yeniden döndü. Fakat bu dönüş herkesin hayatını kabusa çeviren bir dönüm noktası oldu.