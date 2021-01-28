Sen Çal Kapımı Dizisi Kırmızı Noktayı Aştı! Seyirciler Bıktı ama Yapacak Bir Şey de Yok! Ya Şah ya Mat…
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Sen Çal Kapımı, yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ederken senaryoda son dakikada gündeme gelen değişiklik akılları allak bullak etti. Dizinin fragmanında meydana gelen olaylar izleyici kitlesinin sinirlenmesine neden oldu. Milyonlarca kişi Selin’in diziden ayrıldığını düşünürken bir anda ortaya çıkması herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bu sahnelerin ardından seyirci dizi hakkında ardı arkası kesilmeyen eleştirilerde bulundu.
Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı’da geçtiğimiz hafta son derece can alıcı olaylar yaşanmış ve herkes şaşkınlığına engel olamamıştı. Serkan ve Eda’nın evleneceği gün Serkan’ın bir anda ortadan kaybolması tüm dengeleri alt üst etmişti. Sonrasında Eda’ya gelen haberle beraber Serkan’ın İtalya’ya gittiği ve bindiği uçaktan haber alınamadığı ortaya çıkmıştı.
Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümünde Serkan’dan haber alamayan Eda çılgına dönmüş ve onun ölebilme ihtimalini asla düşünmeyerek, bir gün çıkıp geleceğine olan inancını yitirmemişti. Beklediği gibi de oldu ve Serkan yeniden döndü. Fakat bu dönüş herkesin hayatını kabusa çeviren bir dönüm noktası oldu.
28 Oca 2021 - 20:10 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.