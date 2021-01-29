29 Oca 2021 - 10:43 Güncelleme: 29 Oca 2021 - 10:44
Fenerbahçe- Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman? Dünyaca Ünlü Yıldız Mesut Özil Oynayacak mı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.