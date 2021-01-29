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- 29 Oca 2021 - 10:43 G: 29 Oca 2021 - 10:44

Fenerbahçe- Çaykur Rizespor Maçı Ne Zaman? Dünyaca Ünlü Yıldız Mesut Özil Oynayacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

29 Oca 2021 - 10:43 AA İstanbul- Spor

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