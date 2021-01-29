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- 29 Oca 2021 - 10:46 G: 29 Oca 2021 - 10:51

Survivor İlayda Yarışmaya Değil Evlenmeye Geldi! Taliplerini Sıralayınca Milyonlarca Kişi Krize Girdi! "Yeter Artık Evine Dön!"

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Medya tarafından izleyici kitlesiyle buluşan Survivor programında heyecan dolu anlar yaşanıyor. İlk geldiği günlere oranla şimdilerde daha konuşkan olan yarışmacılar düşüncelerini kolaylıkla ifade edebiliyor ve ortaya çıkan gerçeklerle beraber seyirci üzerinde büyük bir yankıya neden oluyor. Survivor İlayda Şeker’in açıklamaları ise milyonları çılgına çevirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021 sezonunun ilk haftalarında Gönüllüler takımında olan İlayda Şeker, sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve seyircinin sevdiği yarışmacılardan birisi haline gelmişti. Binlerce kişi İlayda’nın hal ve hareketlerinden başlarda rahatsız olmasa da son zamanlarda Survivor’a yarışmak için gelmediğini düşünmeye başladıklarını dile getirdi. Son bölümde İlayda’nın sözleri ise herkesi çileden çıkarttı.

Survivor’ın son bölümünde röportaj veren İlayda Şeker, sürekli dedesiyle olan ilişkisinden bahsetmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sahnelerin ardından dedesinin sürekli parasını yediğini ve onunla sık sık tartıştığını dile getiren İlayda Şeker, dedesinin kendisinin evlenmesini istediğini belirtti. Programın izleyici kitlesi ise İlayda’nın yarışma dışında her konuyla ilgilendiğini, sosyal medya paylaşımları üzerinden ifade etti.

29 Oca 2021 - 10:46 Ankara- Survivor 2021

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