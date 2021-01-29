Mucize Doktor'da Gözünü Açan Yanıyor! Vuslat Resmen Hastanenin Kâbusu Olacak! Diziyi Sallamaya Geliyor!

Fox TV reytingleri kıran dizisi Mucize Doktor, 47. Bölümünde de herkesi şaşkına çeviren sahnelere imzasını attı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Özge Özder ve Hazal Türesan’ın bulunduğu dizinin son bölümünde herkesi şaşkına çeviren gelişmeler yaşandı. Kadroya yeni katılan Zerrin Tekindor, Ezo’nun annesi Vuslat olarak karşımıza çıkıyor. Kızının Ali ile görüşmesini istemeyen Vuslat, Ali’yi köşeye sıkıştırmak için elinden geleni yaptı.

Hastaneden çıkarken sekreter, Ali’nin yanına gelerek hastanenin yeni sahibinin onunla görüşmek istediğini söyledi. Yeni patronunun yanına çıkan Ali, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Hastanenin yeni sahibi Vuslat oldu, Ali kendisinin bekleyen zor günlerin farkına vardı.