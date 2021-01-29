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- 29 Oca 2021 - 11:02 G: 29 Oca 2021 - 11:07

Müge Anlı’nın Canlı Yayınını Polisler Bastı! Gözaltına Alınacağını Öğrendi, Yaygarayı Bastı! Stüdyoyu Resmen Dağıttı!

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok kayıp ve cinayet olayını aydınlığa kavuşturan Müge Anlı, tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde yaşanan olaylar akıllara durgunluk verdi. Müge Anlı’nın canlı yayını basan polisler herkesi tedirgin etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

3 yıldır kayıp olan 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın ailesi Müge Anlı programına başvurmuş ve çocuklarının bulunmasını istemişti. 11 Mayıs 2017 yılında Muğla Dalaman’da kaybolan Hasan Kiraz olayı akıllara durgunluk verirken herkes gencin nerede olduğunu merak etmeye başlamıştı. Bununla beraber Hasan Kiraz’ın bir trafik kazası geçirdiği ve o günden sonra psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son derece şüpheli bir kayıp olarak gündeme düşen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Babasıyla çalıştığı tarladan eve dönerken şüpheli bir şekilde kaybolan ve 3 yıldır kendisinden haber alınmayan Hasan Kiraz, milyonların kafasında soru işaretine neden olmuştu. Uzun süredir bir haber alınamayan Hasan Kiraz olayında yeni bir gelişme yaşandı. O gelişmenin ardından tüm dikkatler Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çevrildi.

29 Oca 2021 - 11:02 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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