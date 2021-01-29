Müge Anlı’nın Canlı Yayınını Polisler Bastı! Gözaltına Alınacağını Öğrendi, Yaygarayı Bastı! Stüdyoyu Resmen Dağıttı!

3 yıldır kayıp olan 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın ailesi Müge Anlı programına başvurmuş ve çocuklarının bulunmasını istemişti. 11 Mayıs 2017 yılında Muğla Dalaman’da kaybolan Hasan Kiraz olayı akıllara durgunluk verirken herkes gencin nerede olduğunu merak etmeye başlamıştı. Bununla beraber Hasan Kiraz’ın bir trafik kazası geçirdiği ve o günden sonra psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı ortaya çıkmıştı. Son derece şüpheli bir kayıp olarak gündeme düşen olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Babasıyla çalıştığı tarladan eve dönerken şüpheli bir şekilde kaybolan ve 3 yıldır kendisinden haber alınmayan Hasan Kiraz, milyonların kafasında soru işaretine neden olmuştu. Uzun süredir bir haber alınamayan Hasan Kiraz olayında yeni bir gelişme yaşandı. O gelişmenin ardından tüm dikkatler Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çevrildi.