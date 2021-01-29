Serenay Sarıkaya’dan İnanılmaz Değişim! 13 Yıl Önce ne Haldeydi, Şimdi ne Halde! Çenesini Görenler Donup Kalıyor! “Vay be!”
Güzelliği ve başarılı kariyer hayatıyla gündemde sık sık yer alan isimlerden birisi olan Serenay Sarıkaya hakkında ortaya çıkan gerçek akıllara adeta durgunluk verdi. Binlerce kişi ünlü oyuncuda değişim olmadığını düşünürken o fotoğraflar her şeyi bir bir ortaya çıkardı. Serenay Sarıkaya’nın 13 yıl önceki hali ve şimdiki hali arasında ki farkı gören sosyal medya kullanıcıları, ardı arkası kesilmeyen yorumlarda bulunarak Serenay Sarıkaya’yı mercek altına aldı.
Cem Yılmaz’la olan birlikteliğine son vermesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, sosyal medya gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Ayrılığın ardından doğayla iç içe olan ünlü oyuncu Kaz Dağları’ndan bir arsa satın almış ve yaz aylarında oraya taşınacağı ortaya çıkmıştı. Serenay Sarıkaya hakkında yeni gelişmelerin yaşanması ünlü oyuncuyu gündemde ilk sıraya taşıdı.
Son zamanlarda takipçileri tarafından yakın takibe alınan Serenay Sarıkaya’nın önceki ve şimdiki halleri arasında ortaya çıkan değişim herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Hem doğal hem de makyajlı haliyle herkesi kendine büyüleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bununla beraber Serenay Sarıkaya’nın 13 yıl önceki çenesi ve şimdiki çenesi arasındaki fark sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.