Serenay Sarıkaya’dan İnanılmaz Değişim! 13 Yıl Önce ne Haldeydi, Şimdi ne Halde! Çenesini Görenler Donup Kalıyor! “Vay be!”

Cem Yılmaz’la olan birlikteliğine son vermesinin ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, sosyal medya gündeminde büyük bir yankı uyandırmıştı. Ayrılığın ardından doğayla iç içe olan ünlü oyuncu Kaz Dağları’ndan bir arsa satın almış ve yaz aylarında oraya taşınacağı ortaya çıkmıştı. Serenay Sarıkaya hakkında yeni gelişmelerin yaşanması ünlü oyuncuyu gündemde ilk sıraya taşıdı.

Son zamanlarda takipçileri tarafından yakın takibe alınan Serenay Sarıkaya’nın önceki ve şimdiki halleri arasında ortaya çıkan değişim herkesi büyük bir şaşkınlığın içerisine sürükledi. Hem doğal hem de makyajlı haliyle herkesi kendine büyüleyen ünlü oyuncunun yüzündeki değişim gerçeklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bununla beraber Serenay Sarıkaya’nın 13 yıl önceki çenesi ve şimdiki çenesi arasındaki fark sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.