İbrahim Tatlıses Muazzez Ersoy’a Sorduğu Soruyla Herkesi Şaşırttı! “Niye Belli Etmedin Hiç?” Meğer Muazzez Ersoy…

İbo Show’un geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün ardından herkes büyük bir merak ve heyecanla programın yeni bölümünü bekliyor, konukların kim olacağını merak ediyordu. Programın tanıtım videosu yayınlandı. İbo Show’un bu haftaki konukları ise Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay olarak açıklandı. Açıklanan konukların ardından binlerce kişi yeni bölüm için geri sayım yapmaya başladı.

İbo Show’un yayınlanan tanıtım bölümünde İbrahim Tatlıses ve Muazzez Ersoy arasında geçen konuşmalar seyircinin gözünden kaçmadı. Seyircinin son derece renkli anlara şahit olacağı programda o sözler milyonları şaşkına çevirdi. Uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses hakkında itirafta bulunan Muazzez Ersoy tüm dikkatleri üzerine çekti.