İbrahim Tatlıses Muazzez Ersoy’a Sorduğu Soruyla Herkesi Şaşırttı! “Niye Belli Etmedin Hiç?” Meğer Muazzez Ersoy…
Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği İbo Show programı 9 yıl aradan sonra yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programın sunucu koltuğunda oturan İbrahim Tatlıses getirdiği konuklarla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İbo Show’da söylenen şarkılar ve sohbetler beraberinde hem hüzün hem de mutluluk dolu anları getiriyor. Bununla beraber programın yayınlanacak olan bölümünden ilk kesit geldi. O sözler ise dikkatlerden kaçmadı.
İbo Show’un geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün ardından herkes büyük bir merak ve heyecanla programın yeni bölümünü bekliyor, konukların kim olacağını merak ediyordu. Programın tanıtım videosu yayınlandı. İbo Show’un bu haftaki konukları ise Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay olarak açıklandı. Açıklanan konukların ardından binlerce kişi yeni bölüm için geri sayım yapmaya başladı.
İbo Show’un yayınlanan tanıtım bölümünde İbrahim Tatlıses ve Muazzez Ersoy arasında geçen konuşmalar seyircinin gözünden kaçmadı. Seyircinin son derece renkli anlara şahit olacağı programda o sözler milyonları şaşkına çevirdi. Uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses hakkında itirafta bulunan Muazzez Ersoy tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.