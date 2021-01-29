Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Oca 2021 - 14:13 G: 29 Oca 2021 - 14:28

İbrahim Tatlıses Muazzez Ersoy’a Sorduğu Soruyla Herkesi Şaşırttı! “Niye Belli Etmedin Hiç?” Meğer Muazzez Ersoy…

Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği İbo Show programı 9 yıl aradan sonra yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Programın sunucu koltuğunda oturan İbrahim Tatlıses getirdiği konuklarla beraber tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İbo Show’da söylenen şarkılar ve sohbetler beraberinde hem hüzün hem de mutluluk dolu anları getiriyor. Bununla beraber programın yayınlanacak olan bölümünden ilk kesit geldi. O sözler ise dikkatlerden kaçmadı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İbo Show’un geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünün ardından herkes büyük bir merak ve heyecanla programın yeni bölümünü bekliyor, konukların kim olacağını merak ediyordu. Programın tanıtım videosu yayınlandı. İbo Show’un bu haftaki konukları ise Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal ve Doğa Rutkay olarak açıklandı. Açıklanan konukların ardından binlerce kişi yeni bölüm için geri sayım yapmaya başladı.

İbo Show’un yayınlanan tanıtım bölümünde İbrahim Tatlıses ve Muazzez Ersoy arasında geçen konuşmalar seyircinin gözünden kaçmadı. Seyircinin son derece renkli anlara şahit olacağı programda o sözler milyonları şaşkına çevirdi. Uzun bir aradan sonra İbrahim Tatlıses hakkında itirafta bulunan Muazzez Ersoy tüm dikkatleri üzerine çekti.

29 Oca 2021 - 14:13 Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serenay Sarıkaya’dan İnanılmaz Değişim! 13 Yıl Önce ne Haldeydi, Şimdi ne Halde! Çenesini Görenler Donup Kalıyor! “Vay be!” mask
Serenay Sarıkaya’dan İnanılmaz Değişim! 13 Yıl Önce ne Haldeydi, Şimdi ne Halde! Çenesini Görenler Donup Kalıyor! “Vay be!”
Seren Serengil’den Çok Esrarengiz Hareket! Programı Bırakıyor… Perde Arkasındaki Gerçek Yok Artık Dedirtti! mask
Seren Serengil’den Çok Esrarengiz Hareket! Programı Bırakıyor… Perde Arkasındaki Gerçek Yok Artık Dedirtti!
O Dizide İntikam Ağır Alınacak! Ferda, Fikret'e Derin Darbesini Vurdu! Fikret Şimdi Ne Yapacak? mask
O Dizide İntikam Ağır Alınacak! Ferda, Fikret'e Derin Darbesini Vurdu! Fikret Şimdi Ne Yapacak?
Demet Akalın’dan Koronavirüsle İlgili Hayranlarını Kızdıran Açıklama! Metrodaki İnsanları Hedef Aldı, Meğer Kendisi… mask
Demet Akalın’dan Koronavirüsle İlgili Hayranlarını Kızdıran Açıklama! Metrodaki İnsanları Hedef Aldı, Meğer Kendisi…
Hande Erçel’le İlgili O Yorum Binlerce Kişinin Tepkisine Sebep Oldu! “Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!” mask
Hande Erçel’le İlgili O Yorum Binlerce Kişinin Tepkisine Sebep Oldu! “Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!”
Sadakatsiz Dizisinde Asya’dan Zeytin Dalı Uzatan Volkan’a Büyük Şok! Asya İle Turgay Aynı Evde… mask
Sadakatsiz Dizisinde Asya’dan Zeytin Dalı Uzatan Volkan’a Büyük Şok! Asya İle Turgay Aynı Evde…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL