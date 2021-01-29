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- 29 Oca 2021 - 15:39 G: 29 Oca 2021 - 15:42

Fenerbahçe'de Mesut Özil Rizespor Maçında Oynayacak mı? Mesut Özil Bu Hafta Forma Giyecek mi?

Geçtiğimiz günlerde sarı lacivert futbol kulübü Fenerbahçe Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’i kadrolarına dahil ettiklerini açıklamıştı. Mesut Özil’in Fenerbahçe kadrosun katılmasının ardından ne zaman maça çıkmaya başlayacağı ise merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarları Türk asıllı Alman takımı yıldızını ne zaman sahada göreceklerini merak ediyor. Konu ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yaptı.

Emre Okur Tüm Haberleri

Süper Lig’de 30 Ocak 2021 Cumartesi günü Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşması yaşanacak. Fenerbahçe yarın akşam saat 19.00’da kendi sahası olan Ülker Stadyumu’nda rakibini konuk edecek. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı yaklaşırken, taraftarlar ise geçtiğimiz günlerde Arsenal’den transfer edilen yıldız oyuncu Mesut Özil’in bu maçta yer alıp almayacağını merak etti. Mesut Özil’in ne zaman Fenerbahçe forması ile sahalara çıkacağı araştırma konusu oluyor.

29 Oca 2021 - 15:39 - Spor

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