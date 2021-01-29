Fenerbahçe'de Mesut Özil Rizespor Maçında Oynayacak mı? Mesut Özil Bu Hafta Forma Giyecek mi?

Süper Lig’de 30 Ocak 2021 Cumartesi günü Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşması yaşanacak. Fenerbahçe yarın akşam saat 19.00’da kendi sahası olan Ülker Stadyumu’nda rakibini konuk edecek. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı yaklaşırken, taraftarlar ise geçtiğimiz günlerde Arsenal’den transfer edilen yıldız oyuncu Mesut Özil’in bu maçta yer alıp almayacağını merak etti. Mesut Özil’in ne zaman Fenerbahçe forması ile sahalara çıkacağı araştırma konusu oluyor.