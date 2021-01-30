Fenerbahçe'de Mesut Özil Rizespor Maçında Oynayacak mı? Mesut Özil kadroda mı? Mesut Özil 30 Ocak Forma Giyecek mi?
Geçtiğimiz günlerde sarı lacivert futbol kulübü Fenerbahçe Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’i kadrolarına dahil ettiklerini açıklamıştı. Mesut Özil’in Fenerbahçe kadrosun katılmasının ardından ne zaman maça çıkmaya başlayacağı ise merak konusu oldu. Fenerbahçe taraftarları Türk asıllı Alman takımı yıldızını ne zaman sahada göreceklerini merak ediyor. Konu ile ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yaptı.
Süper Lig’de 30 Ocak 2021 Cumartesi günü Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor karşılaşması yaşanacak. Fenerbahçe yarın akşam saat 19.00’da kendi sahası olan Ülker Stadyumu’nda rakibini konuk edecek. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı yaklaşırken, taraftarlar ise geçtiğimiz günlerde Arsenal’den transfer edilen yıldız oyuncu Mesut Özil’in bu maçta yer alıp almayacağını merak etti. Mesut Özil’in ne zaman Fenerbahçe forması ile sahalara çıkacağı araştırma konusu oluyor.
Mesut Özil kadroda mı? 30 Ocak Fenerbahçe Rize maçında Mesut Özil neden oynamıyor?
30 Oca 2021 - 19:24 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.