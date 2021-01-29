Trendyol Çekiliş Sonuçları 2021! Trendyol Cüzdanım Çekilişi Ödülleri Kim Kazandı, Çekiliş Sonucu Nereden Öğrenilir?
Türkiye’nin en büyük e-Ticaret siteleri başında gelen Trendyol yılbaşı çekilişi sonuçlandı! Pek çok kişiye hediye dağıtan sevilen e-Ticaret markası, çekilişe özel sayfasını paylaşarak ödülleri kazanan şehirler ve isimler açıkladı.
Trendyol kullanan milyonların merakla beklediği çekilişin sonuçları nerede yayınlandı? Haberler Ankara olarak sizler için Trendyol cüzdanım yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ayrıntıların haberimizde derledik.
2021 Trendyol Yılbaşı Çekilişi Ödülleri Nelerdir?
Trendyol cüzdanımla yapılan her 100 TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı sunan Trendyol, düzenlediği 2021 yılbaşı çekilişinde hediye olarak şunları dağıtıyor:
1 kişiye Mercedes-Benz W205 C 200 4MATIC FL AMG 2020
10 kişiye Samsung Galaxy Note 20 256GB Cep Telefonu
100 kişiye Galaxy Watch3 45mm Akıllı Saat
1000 kişiye Bein Connect Eğlence Paketi Üyeliği
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.