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- 29 Oca 2021 - 17:42 G: 29 Oca 2021 - 18:02

Trendyol Çekiliş Sonuçları 2021! Trendyol Cüzdanım Çekilişi Ödülleri Kim Kazandı, Çekiliş Sonucu Nereden Öğrenilir?

Türkiye’nin en büyük e-Ticaret siteleri başında gelen Trendyol yılbaşı çekilişi sonuçlandı! Pek çok kişiye hediye dağıtan sevilen e-Ticaret markası, çekilişe özel sayfasını paylaşarak ödülleri kazanan şehirler ve isimler açıkladı.

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Trendyol kullanan milyonların merakla beklediği çekilişin sonuçları nerede yayınlandı? Haberler Ankara olarak sizler için Trendyol cüzdanım yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ayrıntıların haberimizde derledik.

2021 Trendyol Yılbaşı Çekilişi Ödülleri Nelerdir?

Trendyol cüzdanımla yapılan her 100 TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı sunan Trendyol, düzenlediği 2021 yılbaşı çekilişinde hediye olarak şunları dağıtıyor:
1 kişiye Mercedes-Benz W205 C 200 4MATIC FL AMG 2020
10 kişiye Samsung Galaxy Note 20 256GB Cep Telefonu
100 kişiye Galaxy Watch3 45mm Akıllı Saat
1000 kişiye Bein Connect Eğlence Paketi Üyeliği

29 Oca 2021 - 17:42 Ankara- Gündem

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