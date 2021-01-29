Trendyol Çekiliş Sonuçları 2021! Trendyol Cüzdanım Çekilişi Ödülleri Kim Kazandı, Çekiliş Sonucu Nereden Öğrenilir?

Trendyol kullanan milyonların merakla beklediği çekilişin sonuçları nerede yayınlandı? Haberler Ankara olarak sizler için Trendyol cüzdanım yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ayrıntıların haberimizde derledik.

2021 Trendyol Yılbaşı Çekilişi Ödülleri Nelerdir?



Trendyol cüzdanımla yapılan her 100 TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı sunan Trendyol, düzenlediği 2021 yılbaşı çekilişinde hediye olarak şunları dağıtıyor:

1 kişiye Mercedes-Benz W205 C 200 4MATIC FL AMG 2020

10 kişiye Samsung Galaxy Note 20 256GB Cep Telefonu

100 kişiye Galaxy Watch3 45mm Akıllı Saat

1000 kişiye Bein Connect Eğlence Paketi Üyeliği

