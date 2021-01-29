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- 29 Oca 2021 - 17:36 G: 29 Oca 2021 - 17:53

Sefirin Kızı Dizisinden Sonra İlk Açıklama Geldi! Uraz Kaygılaroğlu Neslihan Atagül Hakkında İlk Açıklamasını Yaptı! Sağlığı...

Sefirin Kızı dizisinde başrole hayat veren Neslihan Atagül sağlık sorunlarından dolayı diziye veda etmiş ve tüm sevenlerini büyük bir hüsranın içerisine sürüklemişti. Ünlü oyuncunun sevenleri sağlık durumunun gidişatı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyordu. Neslihan Atagül’ün sağlık durumu hakkında ilk açıklama Uraz Kaygılaroğlu’ndan geldi. Ünlü oyuncunun açıklaması takipçileri tarafından mercek altına alındı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sefirin Kızı dizisinde başrollere hayat veren Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu ani bir kararla diziye veda etmiş, sevenlerini ise hüsranın içerisine sürüklemişti. Bu durumun ardından herkes tüm dikkatleri başarılı oyunculara vermişti. Neslihan Atagül’ün sağlık sorunlarından dolayı diziden ayrıldığı bilinirken Uraz Kaygılaroğlu’nun ise senaryo gereği öldüğü ve bu yüzden kadroya veda ettiği ortaya çıkmıştı.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan ve tedavi gören Neslihan Atagül, bu sebepten ötürü ekranlara veda etmişti. Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında Sefirin Kızı dizisindeki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu’ndan açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Levent’te kameralara yakalanan ünlü oyuncu muhabirlere kısa bir sohbet etti ve ardından Neslihan Atagü’le konuştuğunu belirterek sağlık durumunu merak edenlere bilgi verdi.

29 Oca 2021 - 17:36 Ankara- Magazin

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