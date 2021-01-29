Survivor Yarışmasının Finali Yakın Zamanda! Reytingler Çakılmaya Başladı! Sorumlusu Yarışmacılar Oldu!

Survivor’ın Ünlüler takımında İsmail Balaban, Melis Sezer, Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Hayrettin, Öykü Çelik, Barış Özbek ve İlayda Şeker yer alırken Gönüllüler takımında Yiğit Poyraz, Ayşe Yüksel, Emin Günenç, Sancakay Ilım Morgül, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Reşat Hacıahmetoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak ve Uğurtan Dora yer alıyor. Survivor’ın reytinglerinin düşmesinde ise yarışmacıların büyük rol oynadığı belirtildi.

Her sezon reyting rekorları kıran Survivor’ın bu sezon beklenilen reytingi karşılaması izleyici kitlesinin büyük bir hüsrana uğramasına neden oldu. Programdan diskalifiye edilen yarışmacıların ardı arkası kesilmezken herkes bu diskalifiyelerin reytingleri yükseltmek amacıyla yapıldığını iddia etti. Bu sezon eskisi kadar güçlü reytingler veremeyen programın düşüşe geçmesinde yarışmacıların önemli bir rolü olduğu belirtildi.