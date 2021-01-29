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- 29 Oca 2021 - 17:54 G: 29 Oca 2021 - 18:06

Survivor Yarışmasının Finali Yakın Zamanda! Reytingler Çakılmaya Başladı! Sorumlusu Yarışmacılar Oldu!

Gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan birisi olan Survivor her sene reyting rekorları kırıyor ve izleyici kitlesi üzerinde büyük bir yankıya neden oluyordu. Programın bu sezona girişi ise çok daha farklı olmuş ve herkes ekranlara kilitlenmişti. Acun Medya tarafından izleyicisiyle buluşan Survivor’ın reytinglerinin çakılmaya başlamasının ardından final kararının yakın olacağı sosyal medya söylentileri arasında yer aldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor’ın Ünlüler takımında İsmail Balaban, Melis Sezer, Batuhan Karacakaya, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Hayrettin, Öykü Çelik, Barış Özbek ve İlayda Şeker yer alırken Gönüllüler takımında Yiğit Poyraz, Ayşe Yüksel, Emin Günenç, Sancakay Ilım Morgül, Steven Salam, Aleyna Kalaycıoğlu, Reşat Hacıahmetoğlu, Hanzade Ofluoğlu, Yunus Emre Karabacak ve Uğurtan Dora yer alıyor. Survivor’ın reytinglerinin düşmesinde ise yarışmacıların büyük rol oynadığı belirtildi.

Her sezon reyting rekorları kıran Survivor’ın bu sezon beklenilen reytingi karşılaması izleyici kitlesinin büyük bir hüsrana uğramasına neden oldu. Programdan diskalifiye edilen yarışmacıların ardı arkası kesilmezken herkes bu diskalifiyelerin reytingleri yükseltmek amacıyla yapıldığını iddia etti. Bu sezon eskisi kadar güçlü reytingler veremeyen programın düşüşe geçmesinde yarışmacıların önemli bir rolü olduğu belirtildi.

29 Oca 2021 - 17:54 Ankara- Survivor 2021

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