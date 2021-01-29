Elon Musk Bu Kez Bitcoin’in Fitilini Ateşledi! Paylaşımı Yaptığı Gibi BTC Kendisini 37 Bin Dolara Attı!
Ocak ayının ilk haftasında Bitcoin tüm zamanların rekorunu 41 bin 900 dolara taşımış ve ardından yaşadığı geri çekilme ile birlikte 30 bin dolar seviyesine geri çekilmişti.
Bir süredir 32 bin dolar bandında takılı kalan BTC, Tesla CEO’su Elon Musk’un etkisi ile resmen uçuşa geçti! Bitcoin fiyatı 37 bin dolara yükselirken, yükseliş piyasanın geneline taşındı.
Bitcoin Neden Arttı?
Space X’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, dönem dönem Dogecoin (DOGE) ile ilgili mizahi paylaşımları ile gündeme geliyordu. Musk’un paylaşımları Dogecoin’İ yukarı yönlü desteklerken, bu kez Bitcoin Musk’tan nasibini aldı. Başarılı girişimci Twitter’daki açıklama bölümüne Twitter yazması ile birlikte olanlar oldu ve BTC yüzde 15 artış kaydetti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.