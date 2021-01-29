Elon Musk Bu Kez Bitcoin’in Fitilini Ateşledi! Paylaşımı Yaptığı Gibi BTC Kendisini 37 Bin Dolara Attı!

Bir süredir 32 bin dolar bandında takılı kalan BTC, Tesla CEO’su Elon Musk’un etkisi ile resmen uçuşa geçti! Bitcoin fiyatı 37 bin dolara yükselirken, yükseliş piyasanın geneline taşındı.

Bitcoin Neden Arttı?



Space X’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, dönem dönem Dogecoin (DOGE) ile ilgili mizahi paylaşımları ile gündeme geliyordu. Musk’un paylaşımları Dogecoin’İ yukarı yönlü desteklerken, bu kez Bitcoin Musk’tan nasibini aldı. Başarılı girişimci Twitter’daki açıklama bölümüne Twitter yazması ile birlikte olanlar oldu ve BTC yüzde 15 artış kaydetti!

