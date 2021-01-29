29 Oca 2021 - 18:26 Güncelleme: 29 Oca 2021 - 18:34
Kerahat Vakti Nedir, Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti İkindi Namazı Kılınır Mı?
İslamiyet’te kerahat vakti olarak tabir edilen ve zaman olarak güneşin doğuşu, en tepedeki hali ve batışını temsil eden zaman dilimi oldukça kritiktir.
Bu vakitlerin ne zaman olduğu, bu vakitlerde namaz kılınıp kılınamayacağı merak edilir. Müslüman âlemini ilgilendiren kerahat vakitleri ve bu vakitlerle ilgili dini hükümleri sizler için haberimizde derledik.
Kerahat Vakti Namaz Kılınır Mı?
Kerahat vakitlerinde İslam dinine göre namaz kılmak mekruhtur. Sadece farz değil, bu vakitlerde sünnet ve nafile namazlar da kılınmaması gerekir.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
# kerahat, kerahat ne demek, kerahat nedir, kerahat vakti namaz kılınır mı, kerahat vakti, kerahat vakti ne zaman, kerahat vakitleri, kerahat vakti namaz, kerahat vakti nedir, kerahat vaktinde namaz kılınır mı, kerahat vakti ikindi namazı kılınır mı, kerahat vakti namaz kılmak mekruh mudur, kerahat vakti ne zaman olur, kerahat anlamı, kerahat vakti anlamı, kerahat vaktinin anlamı, kerahat vaktinin anlamı ne, kerahat vakti nasıl bilinir, kerahat vakti nerden bilinir, kerahat vakitleri nasıl, kerahat vakitleri nasıl öğrenilir
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.