Kerahat Vakti Nedir, Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti İkindi Namazı Kılınır Mı?

Bu vakitlerin ne zaman olduğu, bu vakitlerde namaz kılınıp kılınamayacağı merak edilir. Müslüman âlemini ilgilendiren kerahat vakitleri ve bu vakitlerle ilgili dini hükümleri sizler için haberimizde derledik.

Kerahat Vakti Namaz Kılınır Mı?



Kerahat vakitlerinde İslam dinine göre namaz kılmak mekruhtur. Sadece farz değil, bu vakitlerde sünnet ve nafile namazlar da kılınmaması gerekir.

