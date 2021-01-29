Alev Alev Dizisinde Çiçeğin Yaraları İyileşecek mi? Milyonlarca Kişi Tek Yürek, İşte Cevabı...

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay’ın yer aldığı dizi, çıkan bir yangın sonrası üç kadının hayatının aynı noktaya değindiğini konu alıyor. Yangında arkadaşını kurtarmaya çalışırken yangına düşmesiyle hayatı birdenbire değişen dizinin sevilen ismi Çiçek, yanık yaralarından kurtulup kurtulmayacağı da merak konusu oldu.

Çıkan yangında ağır yaralar alan Çiçek, Doktor Tomris sayesinde yaralarından kurtulacak. İskender tarafından yangına itilen Çiçek, birçok kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yanıklarla kurtuldu. Doktor Tomris’in teklifiyle hayatı değişen Çiçek, girdiği ameliyattan nasıl çıkacağını merak eden izleyenleri ekrana kilitledi.