Alev Alev Dizisinde Çiçeğin Yaraları İyileşecek mi? Milyonlarca Kişi Tek Yürek, İşte Cevabı...
Show Tv’nin aksiyon ve dram dolu dizisi Alev Alev, nefes kesen sahneleriyle Perşembe akşamlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Dizinin 12. bölümünde yaşanan gelişmeler tüm seyirciyi mutlu etti. Çiçek girdiği ameliyattan nasıl çıkacak?
Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan ve Zuhal Olcay’ın yer aldığı dizi, çıkan bir yangın sonrası üç kadının hayatının aynı noktaya değindiğini konu alıyor. Yangında arkadaşını kurtarmaya çalışırken yangına düşmesiyle hayatı birdenbire değişen dizinin sevilen ismi Çiçek, yanık yaralarından kurtulup kurtulmayacağı da merak konusu oldu.
Çıkan yangında ağır yaralar alan Çiçek, Doktor Tomris sayesinde yaralarından kurtulacak. İskender tarafından yangına itilen Çiçek, birçok kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yanıklarla kurtuldu. Doktor Tomris’in teklifiyle hayatı değişen Çiçek, girdiği ameliyattan nasıl çıkacağını merak eden izleyenleri ekrana kilitledi.
29 Oca 2021 - 18:41 Ankara- Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.