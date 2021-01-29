Bilim İnsanlarının Yeni Uyarısı Artık Yeter Dedirtti! Nipah Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir? Aşısı Var Mı?
Covid-19 pandemisi ile boğuşan ve yaşadığı zor günlerle artık yeter diyen insanlığı yeni bir tehlike bekliyor! İngiliz The Guardian haberine göre yeni bir virüs türü pandemi olmaya aday!
Üstelik yeni tip koronavirüse karşı daha ölümcül ve tehlikeli… Nipah virüsü adı verilen ve “Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu” listesinde yerini çoktan alan yeni virüsün hemen patlayabileceği konuşuluyor. Nipah virüsü, belirtileri ve aşısı ile ilgili gelişmeleri Haberler Ankara olarak sizler için derledik.
Nipah Virüsü Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ – WHO) tarafından dünyanın en bulaşıcı hastalıkları listesinde yerini alan Nipah Virüsü, öldürücülük oranı yüksek bir virüs türüdür. Hollanda menşeili Access to Medicine Vakfı yöneticisi Jayasree K. Iyer tarafından Nipah Virüsü, “Büyük endişe yaratan başka bir bulaşıcı hastalık. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir.” ifadeleri ile açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.