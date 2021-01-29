Haberler Ankara Haberler Ankara
- 29 Oca 2021 - 18:59 G: 29 Oca 2021 - 19:05

Bilim İnsanlarının Yeni Uyarısı Artık Yeter Dedirtti! Nipah Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir? Aşısı Var Mı?

Covid-19 pandemisi ile boğuşan ve yaşadığı zor günlerle artık yeter diyen insanlığı yeni bir tehlike bekliyor! İngiliz The Guardian haberine göre yeni bir virüs türü pandemi olmaya aday!

Ozan Şahin Tüm Haberleri

Üstelik yeni tip koronavirüse karşı daha ölümcül ve tehlikeli… Nipah virüsü adı verilen ve “Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu” listesinde yerini çoktan alan yeni virüsün hemen patlayabileceği konuşuluyor. Nipah virüsü, belirtileri ve aşısı ile ilgili gelişmeleri Haberler Ankara olarak sizler için derledik.

Nipah Virüsü Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ – WHO) tarafından dünyanın en bulaşıcı hastalıkları listesinde yerini alan Nipah Virüsü, öldürücülük oranı yüksek bir virüs türüdür. Hollanda menşeili Access to Medicine Vakfı yöneticisi Jayasree K. Iyer tarafından Nipah Virüsü, “Büyük endişe yaratan başka bir bulaşıcı hastalık. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir.” ifadeleri ile açıkladı.

29 Oca 2021 - 18:59 Ankara- Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Doğum Kontrol Hapını Kimler Kullanabilir? Etkisi Ne Kadardır? Doğum Kontrol Hapı Kilo Yapar Mı? mask
Doğum Kontrol Hapını Kimler Kullanabilir? Etkisi Ne Kadardır? Doğum Kontrol Hapı Kilo Yapar Mı?
Koma Nedir, Neden Olur? Komaya Girme Belirtileri Nelerdir? mask
Koma Nedir, Neden Olur? Komaya Girme Belirtileri Nelerdir?
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir… mask
Covid-19’dan Korkanın Sarıldığı İki Besinle İlgili Şok İddia: Sağlığınız İçin Dikkat Edin! Birisi Astımı Tetiklerken, Diğeri Zehirleyebilir…
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi! mask
Koronavirüse Yüzde 99 Başarılı İlaç Müjdesi! Şirketin Hissesi Yüzde 21 Yükseldi!
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya! mask
Şok İddia: Her Şey Bitti, Şimdi De Bu Çıktı! Tam 300 Milyon Kişi Kör Olma Tehlikesi İle Karşı Karşıya!
80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma mask
80 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? MHRS ALO 182 ile Covid 19 Aşı Randevusu Alma
11 Dakikada Zayıflamak Mümkün Mü? Bilim Açıkladı! İşte 11 Dakikada Fit Olmanızı Sağlayan Mucizevi Egzersiz Programı... mask
11 Dakikada Zayıflamak Mümkün Mü? Bilim Açıkladı! İşte 11 Dakikada Fit Olmanızı Sağlayan Mucizevi Egzersiz Programı...
Maden Suyu Cilde Faydalı Mıdır? Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanmalıdır? mask
Maden Suyu Cilde Faydalı Mıdır? Maden Suyu Cilde Nasıl Uygulanmalıdır?
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir? mask
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Yiyecekler Nedir? Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin Hangi Besinler Tüketilmelidir?
Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar? mask
Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kefaret’e Yeni Transfer: CV’de Kırmızı Oda Var! Melis Cemre Çınar Artık Keferat’te! mask
Kefaret’e Yeni Transfer: CV’de Kırmızı Oda Var! Melis Cemre Çınar Artık Keferat’te!
Alev Alev Dizisinde Çiçeğin Yaraları İyileşecek mi? Milyonlarca Kişi Tek Yürek, İşte Cevabı... mask
Alev Alev Dizisinde Çiçeğin Yaraları İyileşecek mi? Milyonlarca Kişi Tek Yürek, İşte Cevabı...
Kerahat Vakti Nedir, Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti İkindi Namazı Kılınır Mı? mask
Kerahat Vakti Nedir, Kerahat Vaktinde Neden Namaz Kılınmaz? Kerahat Vakti İkindi Namazı Kılınır Mı?
Elon Musk Bu Kez Bitcoin’in Fitilini Ateşledi! Paylaşımı Yaptığı Gibi BTC Kendisini 37 Bin Dolara Attı! mask
Elon Musk Bu Kez Bitcoin’in Fitilini Ateşledi! Paylaşımı Yaptığı Gibi BTC Kendisini 37 Bin Dolara Attı!
Survivor Yarışmasının Finali Yakın Zamanda! Reytingler Çakılmaya Başladı! Sorumlusu Yarışmacılar Oldu! mask
Survivor Yarışmasının Finali Yakın Zamanda! Reytingler Çakılmaya Başladı! Sorumlusu Yarışmacılar Oldu!
Trendyol Çekiliş Sonuçları 2021! Trendyol Cüzdanım Çekilişi Ödülleri Kim Kazandı, Çekiliş Sonucu Nereden Öğrenilir? mask
Trendyol Çekiliş Sonuçları 2021! Trendyol Cüzdanım Çekilişi Ödülleri Kim Kazandı, Çekiliş Sonucu Nereden Öğrenilir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL