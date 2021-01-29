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- 29 Oca 2021 - 18:59 G: 29 Oca 2021 - 19:32

Yasak Elma Dizisinde Şahika Kendi Silahıyla Vuruldu! Diziden Resmen Ayrıldı, Ölüm Senaryosu Yazıldı! "Denize Atın!"

Yasal Elma’da herkesi şaşkına çeviren olay. Hasan Ali ve Şahika’nın barış imzası anlaşması olaylı bitti. Hasan Ali, Şahika’yı kendi silahıyla vurdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Fox Tv’nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’da sular durulmuyor. Herkesi şaşkına çeviren olayların ardı arkası kesilmiyor. Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar gibi birçok başarılı ismin paylaştığı dizi, yayınlanan 96. Bölümüyle herkesi şaşkına çevirdi. Şahika’nın başına gelenler ise ‘diziden ayrılıyor mu?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Nesrin Cavadzade’nin ‘Bir Başkadır’ isimli Netflix dizisinde yapımcı Fatih Aksoy ile ilgili söylediği sözler nedeniyle yapımcıyla sıkıntı yaşadığını ve diziden çıkartılmayı düşünüldüğü şeklindeki haberler geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ancak Fatih Aksoy ile Nesrin Cavadzade setten bir fotoğraf paylaştı ve bu iddiaları ti’ye almıştı.

29 Oca 2021 - 18:59 Ankara- Dizi Haberleri

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