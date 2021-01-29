Çukur'da Önce Yamaç'ı Evire Çevire Dövdü Sonra Foyası Meydana Çıktı! Maskeli Adamın Sırrı Ortaya Çıktı! Çukur Artık Çok Karışacak!

Her bölümde izleyenleri daha fazla heyecanlandıran Çukur dizisinde sular dur durak bilmiyor. Finale doğru yaklaşan diziye yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Erdenetler’in özel silahı maskeli adamın kim olduğu ortaya çıkınca dengeler bir anda değişti. Cumali Koçovalı’yı canlandıran ismin Müftin Kayacan olduğu ortaya çıkınca herkes şaşkına dönmüştü.

Özellikle dövüş ve çatışma sahneleri ile izleyenleri heyecandan ayağa kaldıran dizinin bireysel dövüş sahneleri de çok beğeniliyor. Bireysel dövüş deyince akla ilk Yamaç Koçovalı geliyor fakat karşısına çıkan maskeli adama yumrul bile atamadan mağlup olmuştu. Ağabeyi Cumali’nin yetişmesiyle hayatta kalan Yamaç, gizemli adamdan çok kötü meydan dayağı yemişti.