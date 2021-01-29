Çukur'da Önce Yamaç'ı Evire Çevire Dövdü Sonra Foyası Meydana Çıktı! Maskeli Adamın Sırrı Ortaya Çıktı! Çukur Artık Çok Karışacak!
Show TV’nin en sevilen dizisi Çukur’da Yamaç ile birbirine giren maskeli adamın sırrı ortaya çıktı. Çukur dizisinin aksiyon dolu sahneleri izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ederken Yamaç Koçovalı’nın dövüş sahneleri diziye ayrı bir heyecan katıyor. Geçtiğimiz bölümlerde maskeli bir kişiyle karşı karşıya gelen Yamaç, o kişiden kendisini zor kurtarmıştı. Peki, yamacı evire çevire döven gizemli kişi kim?
Her bölümde izleyenleri daha fazla heyecanlandıran Çukur dizisinde sular dur durak bilmiyor. Finale doğru yaklaşan diziye yeni karakterler katılmaya devam ediyor. Erdenetler’in özel silahı maskeli adamın kim olduğu ortaya çıkınca dengeler bir anda değişti. Cumali Koçovalı’yı canlandıran ismin Müftin Kayacan olduğu ortaya çıkınca herkes şaşkına dönmüştü.
Özellikle dövüş ve çatışma sahneleri ile izleyenleri heyecandan ayağa kaldıran dizinin bireysel dövüş sahneleri de çok beğeniliyor. Bireysel dövüş deyince akla ilk Yamaç Koçovalı geliyor fakat karşısına çıkan maskeli adama yumrul bile atamadan mağlup olmuştu. Ağabeyi Cumali’nin yetişmesiyle hayatta kalan Yamaç, gizemli adamdan çok kötü meydan dayağı yemişti.
29 Oca 2021 - 22:09 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.