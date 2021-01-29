Hande Erçel’den Şoka Sokan Kerem Bürsin Paylaşımı! Kerem Geri Çekilince, İlgiyi Onda Buldu! Yapılan Yorumlar Gülme Krizine Soktu…
Sen Çal Kapımı dizisinde başrole hayat veren Hande Erçel, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ve güzelliğiyle sık sık gündemde yer almaya devam ediyor. Dizideki partneri Kerem Bürsin’le paylaşım ve canlı yayın ünlü oyuncu, Kerem Bürsin’in kendisini çekmesinin ardından ilgiyi onda buldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı o gönderi takipçilerini gülme krizine soktu.
Uzun süredir gündemden düşmeyen Hande Erçel ve partneri Kerem Bürsin’in aşk yaşadığı iddiaları sürekli gündemde boy gösteriyordu. İkilinin birbirine uyumu ve enerjisi hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyordu. Çift ise devamlı aşk yaşamadıklarını dile getirerek böyle bir şeyin olmadığını, çok yakın arkadaş olduklarını belirtiyordu. Bu iddiaların ardından Kerem Bürsin eskiye oranla kendisini bir tık daha geri plana attı.
Kerem Bürsin’in kendisini geri plana atmasının ardından Hande Erçel’in sosyal medya hesabında paylaştığı gönderisi sevenlerini gülme krizlerine soktu. Kerem Bürsin’in Hande Erçel’den çekilmesinin ardından ilgiyi bulduğu şey hayranları üzerinde büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi Hande Erçel’in o paylaşımını araştırarak konu hakkında bilgi sahibi olmak istedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.